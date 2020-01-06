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تعليم

بدء الاختبارات النفسية للمرحلة الرابعة من المتقدمين لوظائف التعليم .. 21 يناير

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:08 م
البوابة الالكترونية
البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم
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ياســــمين بدوي
أعلنت البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، أنه قد تم البدء فى مخاطبة المرحلة الرابعة من المتقدمين لوظائف التربية والتعليم، الذين تم الانتهاء من فحص أوراقهم.

وأوضحت البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، أنه تم تحديد مواعيد وأماكن الاختبارات النفسية لهؤلاء المتقدمين، والتي تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020 .

وقالت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم ، أن هذه الاختبارات النفسية يتم عقدها للمتقدمين لوظائف التربية والتعليم ، تحت إشراف جهاز الطب النفسي التابع للقوات المسلحة.

وأكدت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم ، أنها تناشد جميع المتقدمين بضرورة متابعة بريدهم الإلكتروني المسجل سابقًا على البوابة، وكذلك متابعة حسابهم على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم لمعرفة موعد ومكان الاختبار النفسي.

وأشارت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم، أنه سيتم إيقاف التسجيل مؤقتا على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم، اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2020، وسيتم إعادة فتحها قريبا فور الانتهاء من مراجعة البيانات والمستندات التى تم تقديمها حتى الآن.
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