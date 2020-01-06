لوكاكو يفتتح التسجيل لـ إنتر ميلان على نابولي في الدوري الإيطالي

تقدم فريق انتر ميلان الايطالي على مضيفه نابولي بالهدف الأول ، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب سان باولو ، فى إطار مباريات الأسبوع 18 من الدوري الايطالي الممتاز لكرة القدم .



سجل الهدف روميلو في المقابل، يسعى نابولي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق الفوز الثاني على التوالي، وتحسين موقفه في جدول الكالتشيو.



ويفتقد نابولي لخدمات كل من، درايس ميرتينز، الذي سافر لاستكمال علاجه في بلجيكا،إلى جانب كاليدو كوليبالي، وفوزي غلام.



ويتصدر إنتر ميلان جدول الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف عن يوفنتوس، فيما يأتي نابولي في المركز الثامن برصيد 24 نقطة. فى الدقيقة 14 من زمن المباراة ، عقب انطلاقة قوية من وسط ملعب نابولي الى وصل على حدود منطقة الجزاء ليطلق تسديدة قوية بيسراه ترتطم بالقائم وتدخل الشباك معلنا عن الهدف الأول للضيوف .



ويسعى إنتر ميلان، لتحقيق الثلاث نقاط، من أجل تأمين صدارة الدوري الإيطالي، أملًا في التتويج بلقب الكالتشيو هذا الموسم.



في المقابل، يسعى نابولي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق الفوز الثاني على التوالي، وتحسين موقفه في جدول الكالتشيو.



ويفتقد نابولي لخدمات كل من، درايس ميرتينز، الذي سافر لاستكمال علاجه في بلجيكا،إلى جانب كاليدو كوليبالي، وفوزي غلام.



ويتصدر إنتر ميلان جدول الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف عن يوفنتوس، فيما يأتي نابولي في المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

