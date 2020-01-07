الإعلاميين تحاول ردع الكيانات الوهمية .. النقابة تخصص رقما ساخنا للإبلاغ عنهم ... وتحرر بلاغا ضد كيان يستغل اسمها .. وطارق سعدة يؤكد: رصدنا ما يقرب من 26 كيانا يدعي صفة نقابة الإعلاميين

الإعلاميين تحاول ردع الكيانات الوهمية

نقيب الإعلاميين :

الفترة الأخيرة شهدت ظهور كيانات وهمية تحمل اسم نقابة الإعلاميين

النقابة حصلت مؤخرا على أحكام قضائية ضد بعض الأفراد المنتحلين صفة الإعلامي

ورئيس لجنة التثقيف يؤكد : الفترة المقبلة لن تقبل ظهور أي كيان إعلامي غير مرخص





يحاول المجلس التأسيسى لـ نقابة الإعلاميين ، فى الفترة الأخيرة السيطرة على الكيانات الوهمية التى تحمل إسم النقابة ، والتى تستغل العاملين فى مجال الإعلام ماديًا دون وجود قانون ينظم عملها .



26 كيانا وهميا



وقال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن الفترة الأخيرة شهدت ظهور كيانات وهمية تحمل اسم نقابة الإعلاميين وتمنح المواطنين صفة إعلاميين، موضحًا أن النقابة حصلت مؤخرا على أحكام قضائية ضد بعض الأفراد المنتحلين صفة الإعلامي وجار تنفيذ هذه الأحكام، فهناك ما يقرب من 26 كيانا وهميا يدعي صفة نقابة الإعلاميين في الكثير من المحافظات، مشيرا إلى أن النقابة تُلاحق هذه الكيانات الوهمية بطرق قضائية.



وطالب "سعدة" فى تصريحات له ، بسرعة القضاء على هذه الكيانات الإعلامية الوهمية؛ لتنقية المشهد الإعلامي من الدخلاء، موضحا أن نقابة الإعلاميين تعد النقابة الوحيدة المسئولة عن العنصر البشري في العمل الإعلامي.



خط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين



كما ناشدت نقابة الإعلاميين جموع المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي كيان وهمييحمل اسمها ، مؤكدة أن نقابة الإعلاميين الرسمية في جمهورية مصر العربية هي المنشأة بالقانون رقم ٩٣لسنة 2016 وعنوانها 8 عائشة التيمورية جاردن سيتي القاهرة .



كما خصصت نقابة الإعلاميين خطا ساخنا لتلقى بلاغات المواطنين عن أى كيان وهمى أو لأشخاص منتحلى صفة إعلامى ، وخصصت الأرقام التالية لتلقي بلاغات المواطنين:279345758- 01096976792- 01552890420 .





الفترة المقبلة لن تقبل ظهور أي كيان إعلامي غير مرخص



من جانبة قال أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، إن القانون يحمي المواطنين من كل الكيانات الوهمية التي تعمل مخالفة للقانون المصري، خاصة في وسائل الإعلام.



وأضاف فى تصريحات له، أن الفترة المقبلة لن تقبل ظهور أي كيان إعلامي غير مرخص، في ظل تطبيق القانون التعامل مع المشهد الإعلامي المصري، وذلك طبقًا لميثاق الشرف، مؤكدًا أن الكيانات الوهمية تضر بالمواطن، من خلال عرض موضوعات تُسئ إلى القيم المصرية وتضر بالأمن القومي، وهدفها الربح، بعيدًا عن مواثيق الشرف.



وأكد "عدلي" أن نقابة الإعلاميين تتعامل بمنتهى الحسم مع الكيانات الوهمية، نظرًا أن الدولة تطبق القانون، ولا تقبل أن تعمل أي جهة خارج إطار هذا القانون، وتحت مظلة قانونية تحمي الدولة في ظل حروب تتعامل مع الفكر والثقافة. وتابع: "نقابة الإعلاميين سبق لها أن حظرت وأقامت الدعاوى على عدد كبير ممن ينتحلون صفتها زورًا، وهو ما تم خلال الفترة الماضية، من خلال إرسال عدد من الشكاوى إلى القضاء، الفترة الماضية شهدت تراجع كبير في مسألة انتشار الكيانات الوهمية، وخلال فترة وجيزة سيتم القضاء نهائيًا عليها".





تحرير محضر ضد كيان وهمي يحمل اسم نقابة الإعلاميين



كان أمر الدكتور طارق سعدة رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، نهاية العام الماضى، المستشار القانوني للنقابة، بالتوجه إلى قسم قصر النيل؛ لتحرير محضر ضد كيان وهمي يحمل اسم نقابة الإعلاميين، ويقوده شخص يُدعى هاني عمارة، يدعي أنه نقيب الإعلاميين.



وقالت النقابة في بيان لها، إن الأمر بدأ ، عندما توجهت إحدى الخريجات، وتحمل كارنيه باسم نقابة الإعلاميين، وبإمضاء شخص منتحل صفة نقيب الإعلاميين يُدعى هاني عماره. وأضافت أنه تم تحرير محضر بالواقعة رقم ٤٠٦٨ لسنة٢٠١٩، مؤكدة أنه جاري تتبع منتحلي الصفة لتقديمهم للنيابة العامة.



وأهابت نقابة الإعلاميين بالمواطنين، وخصوصًا من يعملون في المجال الإعلامي أو يريدون العمل، بأن النقابة الرسمية في جمهورية مصر العربية، هي المنشأه بالقانون ٩٣ لسنة ٢٠١٦ وعنوانها ٨ عائشة التيمورية جاردن سيتي القاهرة

