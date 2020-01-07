فيديوجراف| الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح .. أبرز الرسائل وهدية البابا تواضروس

فاجا الرئيس عبد الفتاح السيسي المصلين في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجدية، بحضور قداس عيد الميلاد الذي ترأسه البابا تواضروس.
الحاضرون استقبلوا الرئيس السيسي بحفاوة، ومن جانبه قام الرئيس السيسي بمصافحتهم وتهنئتهم بـ عيد الميلاد المجيد.
من خلال الفيديوجراف التالى شاهد استقبال الرئيس السيسي في كنيسة ميلاد المسيح، وأبرز الرسائل التي بعثها للمصريين، وهدية البابا تواضروس:
الحاضرون استقبلوا الرئيس السيسي بحفاوة، ومن جانبه قام الرئيس السيسي بمصافحتهم وتهنئتهم بـ عيد الميلاد المجيد.
الرئيس السيسي بعث عدة رسائل مهمة خلال حضوره لقداس عيد الميلاد المجيد، وقدم هدية للبابا تواضروس وهنأ الجميع بالعيد وتمنى عاما جديدا سعيدا على الجميع.
من خلال الفيديوجراف التالى شاهد استقبال الرئيس السيسي في كنيسة ميلاد المسيح، وأبرز الرسائل التي بعثها للمصريين، وهدية البابا تواضروس: