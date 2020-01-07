فيديوجراف| الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح .. أبرز الرسائل وهدية البابا تواضروس





الرئيس السيسي بعث عدة رسائل مهمة خلال حضوره لقداس عيد الميلاد المجيد، وقدم هدية للبابا تواضروس وهنأ الجميع بالعيد وتمنى عاما جديدا سعيدا على الجميع.

من خلال الفيديوجراف التالى شاهد استقبالفي، وأبرز الرسائل التي بعثها للمصريين، وهدية