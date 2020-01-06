طارق الشناوي: المسلسلات التركية تدس السم في العسل.. فيديو

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الأعمال الدرامية التاريخية التركية تدس السم في العسل.



وأضاف طارق الشناوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" منذ 15 عاما بدأت الدراما التركية مدبلجة باللهجة السورية وكان لها جمهور كبير في العالم العربي وكانت أعمال جيدة على المستوى الفني".



وتابع طارق الشناوي:" المشكلة بدأت عندما تم تسريب بمعلومات مغلوطة في الأعمال التركية التاريخية ويكذبها التاريخ ويتحدثون عن الاحتلال العثماني على أنه فتح".



وأكمل طارق الشناوي:" على القوى الناعمة التصدي لتلك الأفكار المغلوطة في الأعمال الدرامية مثل مسلسل ممالك النار الذي تصدره إلى العديد من الأفكار المغلوطة".



ولفت طارق الشناوي:" مواجهة الأفكار المغلوطة تبدأ بالفن والأعمال الدرامية الهادفة التي تقدم المعلومات الصحيحة".

