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طارق الشناوي: المسلسلات التركية تدس السم في العسل.. فيديو

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:10 م
طارق الشناوي
طارق الشناوي
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هاني حسين
قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الأعمال الدرامية التاريخية التركية تدس السم في العسل.

وأضاف طارق الشناوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" منذ 15 عاما بدأت الدراما التركية مدبلجة باللهجة السورية وكان لها جمهور كبير في العالم العربي وكانت أعمال جيدة على المستوى الفني".

وتابع طارق الشناوي:" المشكلة بدأت عندما تم تسريب بمعلومات مغلوطة في الأعمال التركية التاريخية ويكذبها التاريخ ويتحدثون عن الاحتلال العثماني على أنه فتح".

وأكمل طارق الشناوي:" على القوى الناعمة التصدي لتلك الأفكار المغلوطة في الأعمال الدرامية مثل مسلسل ممالك النار الذي تصدره إلى العديد من الأفكار المغلوطة".

ولفت طارق الشناوي:" مواجهة الأفكار المغلوطة تبدأ بالفن والأعمال الدرامية الهادفة التي تقدم المعلومات الصحيحة".
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