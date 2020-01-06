أحمد موسى يرد على أصحاب مقولة «أكلونا بدل السلاح والرافال»

قال الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لديه رؤية مستقبلية للمخاطر والتهديدات التي تواجه مصر، موضحا أن البعض كان يسخر قائلا: «أكلونا بدل السلاح بدل الرافال».



وأشار موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ والمذاع على فضائية «صدى البلد»؛ الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن القيادة تمتلك الرؤية والتحليل لما هو حالي وهو هو قادم، مرددا: «عرفنا قوة امتلكنا الأسلحة القوية التي تمنع أي معتدي أن يفكر في الاعتداء علينا».



وأكد موسى، ان القوة العسكرية المصرية وامتلاكها اقوى الأسلحة على مستوى العالم تمنع اي اعتداء على المناطق المصرية، مشيرا الي التدريبات المسترال المصرية وعليها احداث الطائرات هز أعداء مصر.



وأوضح موسى، أن الرئيس السيسي أصر على تحديث وتطوير القوات المسلحة، مما جعل مصر ليست في حاجة لأحد ليدافع عنها وعن شعبها.