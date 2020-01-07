نائب: مشهد التدخل الأجنبي في سوريا يتكرر على الأراضي الليبية

أكد النائب أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب، إن تفويض البرلمان التركى لأردوغان بإرسال قوات لليبيا سيؤجج الوضع فى ليبيا، لافتًا إلى أن مصر تعلى من مصلحة الشعب الليبى وتدرس القرارات والخطوات فى إطار الشرعية الدولية، إضافة إلى وقف أي اعتداء أو تهديد يمس أمن مصر القومي.



وأشار إلى أن أردوغان أقدم بكل سهولة على اختراق القوانين الدولية، بعد وقوف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي ضد التدخل العسكري السابق في سوريا ليكرر نفس المشهد في الأراضي الليبية وتقديم الدعم للجماعات المتطرفة المسلحة.



وأضاف "على"، أن القيادة السياسية لديها رؤية فيما يخص تأمين مصر ضد الأطماع التركية، سواء فيما يتعلق بزعزعة استقرار المنطقة من الجهة الأمنية، أو في السيطرة على الغاز في البحر المتوسطة من جهة أخرى، وهو الأمر الذي يريد الرئيس التركي أن يستكمله بالتدخل في ليبيا عسكريا.



وأعلن عضو البرلمان تأييده التام للقرارات والإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى حفاظا على أمن واستقرار مصر مؤكدا ان سياسات الرئيس السيسى الداخلية والخارجية تحظى بتأييد كبير وواسع النطاق من الشعب المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية.