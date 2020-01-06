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محمد الباز: مصر قادرة على الرد ضد أي تهديد خارجي

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:25 م
محمد الباز
محمد الباز
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حمزة شعيب
قال الإعلامى محمد الباز، إن المصريين يجب ألا يخافوا من أى تهديد خارجي، خاصة أن الدولة قادرة على الرد على أى تهديد خارجي.

وأوضح «الباز» خلال تقديمه برنامجه «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور»، أن مصر غير طامعة في أرض أحد أو في خير أحد أو ثرواته، منوها إلى أن الرئيس كان يتنبأ بأن هناك قوى إقليمية مثل تركيا طامعة في ثروات الدول الأخرى وفي أرضها.

واشار إلى أن الرئيس صرح قبل ذلك بأن الله يساعد الصالحين الذين يعمرون ويبنون في الأرض، ومصر منذ عام 2013 لا تفعل شيئًا سوى البناء والتعمير، لافتا إلى أن الدولة تنسج علاقاتها الخارجية بناءً على المصالح المشتركة.
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