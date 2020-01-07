Diesel تكشف عن Fadelite smartwatch.. ساعتها الذكية الجديدة

كشفت شركة Diesel الشهيرة عن ساعتها الذكية الجديدة والتى تحمل إسم Fadelite smartwatch، والتى تدعم ميزة تغير جلد المعصم الخاص بها بأكثر من شكل جذاب.



وبحسب موقع فون آرينا التقنى، يمكنك الحصول على ساعة Fadelite smartwatch بألوان الأحمر والأزرق والرمادى، بالإضافة إلى اللون الشفاف وهو الأكثر أناقة.



تأتى Fadelite smartwatch بشاشة قياس 1.5 بوصة، مع معالج قوى من نوع Qualcomm Wear 3100 chipset، وذاكرة وصول عشوائى سعة 512 ميجابايت.



ومن المنتظر أن تطرح Diesel ساعتها الذكية الجديدة Fadelite smartwatch فى شهر مارس القادم، مقابل 275 دولار أمريكى مايعادل 4400 جنيه مصري.



وبحسب سعر الـ Fadelite smartwatch فهى تصف ضمن الفئة المتوسطة سعريًا، والتى تعطيك أداء مميزh قياسًا بساعات أخرى فى نفس الفئة السعرية.