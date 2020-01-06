شاهد.. سامية الطرابلسي في أحدث إطلالة على إنستجرام

نشرت الفنانة التونسية سامية الطرابلسي صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع إنستجرام.



وظهرت سامية الطرابلسي، بفستان اسود أنيق وقبعة، واعتمدت ميكب بألوان مناسبة لبشرتها أبرز جمالها، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطريقة جذابة، ولاقت إعجاب متابعيها.



وفي سياق اَخر تواصل سامية الطرابلسي حاليًا عرض مسرحية "3 أيام في الساحل" التي تشارك في بطولتها بجانب الفنان محمد هنيدي".



وتجسد سامية الطرابلسي خلال المسرحية شخصية "روقة" وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية وإشادات عديدة من الجمهور، ومسرحية "3 أيام في الساحل" بطولة محمد هنيدي، والفنان محمد محمود، والفنان أحمد فتحي، والفنانة سامية الطرابلسي، وندى موسى، وبيومي فؤاد، ومها أبو عوف، ومن تأليف أحمد عبد الله، وإخراج مجدي الهواري.



وشاركت مؤخرًا كضيفة شرف في فيلم "عيش حياتك" وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية.