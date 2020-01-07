عماد الدين حسين: زيارة الرئيس للأقباط كل عام ترسيخ وتوطيد للعلاقات.. فيديو

قال عماد الدين حسين الكاتب الصحفي، إن حرص الرئيس السيسي على زيارة الإخوه الأقباط كل عام في مناسبة الاحتفال بعيد الميلاد هو ترسيخ وتوطيد للعلاقات كما أنها أصبحت عادة مهمة جدا وهذه من أهم الأجهزة المناعية في الجسد المصري وهي الوحدة.
وأضاف"عماد الدين"خلال مداخلة هاتفية في برنامج"كل يوم"المذاع علي قناه"اون أى"،أن منذ فترة كبيرة لم نسمع عن حدوث فتن دينية مثلما كان يحدث في الماضى كما أن الإخوه الأقباط يقدرون جيدا ما يقوم به الرئيس السيسي من أجلهم.
وأوضح" عماد الدين"أن عبد الناصر كان له موقفا أصيلا وقوميا لأنه هو من أصدر قرار إنشاء الكاتدرائية في العباسية وذلك بسبب سياسة عبد الناصر وهي القومية العربية.
وتابع" عماد الدين"أن الرئيس السادات كان يعاني كثيرا من تعدد التيارات الدينية والخلافات الناشبة وقتها بينهم وكانت وقتها الأوضاع السياسية تمر بصعوبة شديدة.
واستكمل" عماد الدين"أن الرئيس حسني مبارك لم يكن يذهب إلى الكاتدرائية بسبب نشوب الخلافات بين المسلمين والمسيحيين وبسبب تعدد الفتن وقتها .
وأضاف"عماد الدين"خلال مداخلة هاتفية في برنامج"كل يوم"المذاع علي قناه"اون أى"،أن منذ فترة كبيرة لم نسمع عن حدوث فتن دينية مثلما كان يحدث في الماضى كما أن الإخوه الأقباط يقدرون جيدا ما يقوم به الرئيس السيسي من أجلهم.
وأوضح" عماد الدين"أن عبد الناصر كان له موقفا أصيلا وقوميا لأنه هو من أصدر قرار إنشاء الكاتدرائية في العباسية وذلك بسبب سياسة عبد الناصر وهي القومية العربية.
وتابع" عماد الدين"أن الرئيس السادات كان يعاني كثيرا من تعدد التيارات الدينية والخلافات الناشبة وقتها بينهم وكانت وقتها الأوضاع السياسية تمر بصعوبة شديدة.
واستكمل" عماد الدين"أن الرئيس حسني مبارك لم يكن يذهب إلى الكاتدرائية بسبب نشوب الخلافات بين المسلمين والمسيحيين وبسبب تعدد الفتن وقتها .