لتذليل العقبات.. تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار.. واقتصادية النواب: ينهي حالة التضارب بين الوزارات.. ونائب يطالب بتشكيل وحدات مختصة في كل وزارة

رئيس الوزراء يُصدر قرارا بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار برئاسته

برلماني: تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار ينهى حالة التضارب بين الوزارات "اقتصادية النواب" تطالب الحكومة بتشكيل هيئة استثمارية داخل كل وزارة









أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار برئاسته، وبعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير السياحة والآثار، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التعاون الدولي، ووزير المالية، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزيرة التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمدير التنفيذي لصندوق مصر، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "عضوًا ومقررًا"، وتجتمع اللجنة مرة شهريًا على الأقل، ولها أن تدعو من يراه لحضور اجتماعاتها، كما لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.





وتختص اللجنة بالاختصاصات التالية :





العمل على تشجيع الاستثمار وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات واقتراح الوسائل اللازمة لسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم.





وضع السياسات الاستثمارية واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها، ووضع سياسات الاستثمار القطاعية وسياسة تنمية الاستثمار المباشر فى مصر، ومتابعة تنفيذ الجهات المختصة للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار





التنسيق مع باقى اللجان الوزارية لضمان اتساق القرارات المؤثرة على مناخ الاستثمار فى مصر





وضع سياسات الترويج للاستثمار فى مصر، والقيام بأي مهام أخرى يتطلبها تحقيق أهداف الاستثمار.





وينص القرار على أن يكون للجنة أمانة فنية برئاسة مُقرر اللجنة، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار منه، ويقترح مُقرر اللجنة جدول أعمال اللجنة ومواعيد انعقادها.





وحول هذا الأمر، أكد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، على أهمية تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار، في ظل إلغاء الوزارة المختصة خلال التعديلات الحكومية الأخيرة، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن تشارك الحكومة بكل وزاراتها في ملف الاستثمار.





وقال النائب عمرو الجوهري، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن ملف الاستثمار، من المفترض ألا يقف على وزارة واحدة، ولكن تشترك فيه جميع الوزارات، مطالبا بأن يكون هناك هيئة للاستثمار في كل وزارة وقطاع تكون مهمته فقط تولي شئون الاستثمار.





وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إلى أن المجموعة الوزارية للاستثمار التي أعلنت الحكومة عن تشكيلها، يجب أن تصدر قرارا بوجود هيئات استثمارية في مختلف الوزارات، حتى يكون لها فعالية.





من جانبه، قال النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وعضو حزب مستقبل وطن، إن قرار رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار، سيسهم في تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين بصورة أسرع، كما سيمكن من وضع سياسة استثمارية للدولة، وينهى حالة التضارب بين الوزارات المختلفة في هذا الملف.





وأوضح غلاب أن المستثمر لا يتعامل مع وزارة واحدة عند تأسيس أي مشروع أيا ما كان نشاطه، ولكن الكثير من المستثمرين يواجهون عقبات مع وزارات غير اقتصادية مثل الإدارة المحلية، والبيئة والصحة وغيرها، لافتا إلى أن وجود هذه المجموعة الاستثمارية سيجعل اتخاذ القرار وحل أي مشكلة تتعلق بالاستثمار أسرع بكثير مما سبق.



