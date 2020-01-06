وزير الاتصالات يلتقي رئيس جامعة حلوان لبحث التعاون في مجال التحول الرقمي.. ومحمد دعدور يستقبل بطل العالم في الرياضيات الذهنية.. امتحان بالأزهر يسلط الضوء على مريم والمسيح

_ وزير الاتصالات يلتقي رئيس جامعة حلوان لبحث سبل التعاون في مجال التحول الرقمي

_ رئيس جامعة دمياط يستقبل بطل العالم في الرياضيات الذهنية _ تزامنا مع أعياد الميلاد.. امتحان بالأزهر يسلط الضوء على مريم والمسيح _ رئيس جامعة الزقازيق يستقبل نائب محافظ الشرقية لبحث التعاون في خدمة المجتمع





في إطار خطة جامعة حلوان لتحقيق التطور التكنولوجي وتطبيق منظومة التحول الرقمى والبنية المعلوماتية التقي الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بمقر وزارة الاتصالات لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال تطوير البنية المعلوماتية والتحول الرقمى.





حضر اللقاء من جانب الوزارة المهندس خالد العطار نائب الوزير للتحول الرقمي، و المهندس رأفت هندي نائب الوزير لقطاع الاتصالات والبنية الأساسية واللواء إيهاب صادق مستشار الوزير للعلاقات العامة، والدكتور معتز طه مدير المكتب الفني لوزير الاتصالات والمهندس أحمد حسين مدير المشروعات بقطاع التعليم والأستاذة رنا حنة من المكتب الفني للوزير ومن جانب الجامعة حضر أ.د منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وأ.د حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د مختار بكر مستشار رئيس الجامعة للعلاقات الدولية والمشروعات وأ.د أحمد الجارحي عميد هندسة حلوان وأ.م.د أيمن خليفة مدير مركز الحساب العلمي بالجامعة.





رحب وزير الاتصالات بالأستاذ الدكتور ماجد نجم والوفد المرافق له وأعرب عن سعادته باللقاء واستعداد الوزارة التام للتعاون والتبادل العلمي مع الجامعة للاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس والباحثين في مجال الأبحاث التطبيقية للذكاء الاصطناعي.





كما أكد تقديم الدعم الفني واللوجستي للجامعة من انترنت مجاني سريع و أبراج تقوية لشبكات المحمول داخل الحرم الجامعي.





ووجه الدكتور ماجد نجم الشكر للدكتور عمر طلعت مثمنا العلاقة الوطيدة والمتميزة بين الجامعة ووزارة الاتصالات خلال السنوات السابقة، ثم استعرض سيادته تاريخ جامعة حلوان العريق ورؤية ورسالة الجامعة في الفترة من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٥ ، كما أشار إلى مشروعات التحول الرقمى والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى وجود العديد من الكليات التكنولوجية بالجامعة مثل كليات الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الجامعة ظهير أكاديمي للوزارة.





واستعرض الدكتور أيمن خليفة مدير مركز الحساب العلمي بالجامعة استراتيجية جامعة حلوان وأهداف التحول الرقمي وسبل تحقيقها موضحا احتياجات الجامعة من الوزارة من دعم فني ومادي لمشروع التحول الرقمي و كذلك تطوير مركز التدريب الخاص بالجامعة بجاردن سيتي.





وأوضح المهندس خالد العطار نائب الوزير للتحول الرقمي أن الوزارة ستساهم في تطوير مركز التدريب وستوفر فرص تدريب لمجموعة من الخريجين على علم البيانات تحت إشراف نخبة من الخبراء الدوليين ، كما طالب الجامعة بتقديم خبراء وباحثين في مجالات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل تمثيل المعرفة "knowledge representation " و معالجة اللغة الطبيعية "NLP" واستخدامتها في التراث والعلوم الإنسانية، كما اقترح التعاون في تحويل مستشفى بدر الجامعي إلى مستشفى ذكي وتقديم خدمة التشخيص عن بعد من خلالها .





تحدث المهندس رأفت هندي نائب الوزير لقطاع الاتصالات والبنية الأساسية عن مشروع الامتحانات الإلكترونية الذي سيمد الجامعة بأجهزة كمبيوتر وشبكات بقيمة ١٠ مليون جنيه مشيرًا إلى تنفيذه بكليات القطاع الطبي كمرحلة أولى ثم تعميمه على سائر الكليات، كما أشار إلى ربط جميع الكليات بكبلات الألياف الضوئية لسهولة نقل البيانات وسرعتها و توفير خدمة الواي فاي مجانا داخل جامعة حلوان بالكامل خلال شهرين.





وفي نهاية اللقاء تبادل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة الدروع التذكارية، كما أهدى الدكتور ماجد نجم الوزير لوحة فنية من أعمال كلية الفنون الجميلة وقدم الدعوة لزيارة جامعة حلوان ولقاء الطلاب خلال فعاليات ندوات الموسم الثقافي.





استقبل الدكتور محمد دعدور رئيس جامعة دمياط الطالب عمر إيهاب بلح بطل العالم للعام الثاني على التوالي في مسابقة الرياضيات الذهنية في كل من ماليزيا 2018 تايلاند 2019.





ويدرس الطالب عمر بلح بالصف الخامس الابتدائي وحضر اللقاء أسرة الطالب وعلي شعيب من الإذاعة المصرية وأحمد شولح من قصر ثقافة دمياط.





وأثناء اللقاء سأله رئيس الجامعة عن الكلية التى يرغب فى الالتحاق بها بإذن الله فى المستقبل وأفاد الطالب برغبته فى الالتحاق بكلية الهندسة، واصطحبه رئيس الجامعة في جولة داخل كلية الهندسة كي يرى الطالب مستقبله القريب داخل كلية الهندسة وقدمه لأحد لجان الاختبارات فقام الطلاب بالتصفيق له تحية لإنجازه المشرف.





وبعد نهاية الجولة تفضل رئيس الجامعة بتكريم الطالب بإهدائه أوسكار الجامعة ودبوس يحمل شعار الجامعة تقديرا لتفوقه العلمي في الرياضيات وتشجيعا له علي رفع اسم بلدنا الغالية مصر في كافة أنحاء العالم.





وعبر بطل العالم عن أمنيته أن يصبح يوما ما عالمًا فشرح له رئيس الجامعة السبيل الذي يسلكه ليحقق أمنيته بداية من التفوق الدراسى حتى يعين معيدا و يتدرج فى الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه و أبحاث الترقى حتى يتحصل على درجة الأستاذية وتمنى له دوام التفوق و طالبه أن يعمل بجد حتى يصبح يوما رئيسا لجامعة دمياط.





انتظمت الامتحانات بكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بالزقازيق، واتسمت اللجان بالهدوء التام.





وفي لفتة طيبة، وضع الدكتور علي حسن، أستاذ العقيدة والفلسفة بالكلية سؤالين بامتحان مادة الملل والنحل، للفرقة الثالثة بقسم العقيدة والفلسفة، عن الديانة المسيحية تزامنا مع احتفالات الاقباط بأعيادهم، تحت إشراف الدكتور محمد شحاتة رئيس القسم، والدكتور محمد البيومي، عميد الكلية.

ووضع أستاذ المادة، السؤالين الرابع والخامس، عن النشأة المباركة لسيدنا عيسى ومعجزاته ونظام الأسرة في المسيحية.





كما طلب كتابة نبذة مختصرة عن السيدة مريم كما ذكرها القرآن وكذلك دعوة سيدنا عيسى كما ذكرها القرآن.





أجرى الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، عميد الكلية، والدكتور وجيه عمران وكيلها، لجان الامتحانات اليوم للاطمئنان على الأسئلة وتوفير الجو المناسب للطلاب.





استقبل الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق اليوم الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب محافظ الشرقية لبحث سبل التعاون المتبادل بين الجامعة والمحافظة في مجال خدمة المجتمع ووضع خطط وبرامج حقيقية لتنمية قدرات ومهارات الشباب من أبناء المحافظة واستغلال طاقاتهم بصورة إيجابية وهادفة.





وحضر المقابلة الدكتورة نهلة الجمال المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.خالد الدرندلي عميد كلية الحاسبات والمعلومات.





وأعرب عثمان شعلان، خلال اللقاء، عن سعادته بتولي ابن من أبناء جامعة الزقازيق هذا المنصب المهم كأحد الكوادر الشبابية ذات الكفاءات والمهارات المتميزة التي حرصت الدولة على توليهم للمناصب القيادية وضخ دماء وأفكار جديدة تساعد علي تنفيذ استراتيجية ورؤية مصر 2030، مؤكدا أن الشباب هم قاطرة المستقبل نحو آفاق التنمية المستدامة.





وتقدم "عبد المعطي" بالشكر لرئيس الجامعة مثمنا الجهود المخلصة والإسهامات المتميزة التي تبذلها جامعة الزقازيق من أجل خدمة المجتمع والشباب فهي بيت العلم والخبرة والداعم الرئيسي لمختلف المشروعات والخطط التنموية التي تنفذها المحافظة بمختلف القطاعات لخدمة المجتمع وتلبية احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة.



