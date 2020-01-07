أزهر الجيزة يستعد لانطلاق مشروع تحدي القراءة العربي

أعلن الدكتور أحمد جاد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، بدء الاستعدادات لتنفيذ فعاليات مشروع تحدي القراءة العربي، والذى تشارك به المنطقة للعام الخامس على التوالي.



جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد جاد مع أعضاء اللجنة التنسيقية لمشروع تحدي القراءة العربي بالمنطقة، اليوم السبت 2020/1/4، للوقوف على آخر الاستعدادات بمكتبات المعاهد بالمنطقة.



وأكدت فخرية أنور مصطفى، مديرة إدارة المكتبات بالجيزة الأزهرية، أن المنطقة استلمت الجوازات الخاصة بالطلاب المشتركين بالمشروع من الإدارة العامة للمكتبات بقطاع المعاهد الأزهرية، حيث تم تسليم الجوازات لرؤساء الإدارات التعليمية؛ ليتم توزيعها على الطلاب عقب الانتهاء من مرحلة التسجيل.



وأضاف مجدي جلال، مدير إدارة الكمبيوتر بالمنطقة، أنه يُجرى الآن تسجيل الطلاب المشتركين بالمشروع على الموقع الخاص بالمسابقة.



وأوضح "جاد" أن مشروع تحدي القراءة العربي، يستهدف الطلاب والطالبات من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، مضيفًا أن المسابقة تتم على أربع مراحل، تتلخص في اختيار عشرة كتب، وقراءتها قراءة واعية، ثم تلخيصها في جوازات التحدي، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة التصفيات النهائية، وفق معايير معتمدة من مجلس المشروع.



وتتم المراحل الثلاثة الأولى للمسابقة، على مستوى المعاهد والمناطق التعليمية، ثم على مستوى الجمهورية، وفي المرحلة الرابعة تُعقد التصفيات النهائية بمدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار رئيس المنطقة إلى أن المشروع يهدف إلى تنمية حب القراءة لدى جيل الأطفال والشباب في العالم العربي، وغرس القراءة باعتبارها عادة متأصلة في حياتهم اليومية، فضلًا عن تنمية مهارات التعلم الذاتي والتفكير التحليلي الناقد، وتحسين مهارات اللغة العربية.



حضر الاجتماع الدكتور منصور أبو العدب الوكيل الشرعي، وعبد الرحمن أبو طالب الوكيل الثقافي بالمنطقة.