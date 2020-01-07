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القهوة غلط ولا صح ..13 فائدة صحية أبرزها تحسين المزاج والقدرات المعرفية.. اكتشف ماذا يحدث لجسمك عند الإسراف في تناولها

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:31 ص
قهوة
قهوة
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اسماء محمد
- فوائد القهوة الصحية والنفسية ..13 ميزة
-7 مشاكل تهدد صحتك عند الإكثار من القهوة
- القهوة المتهم الأول لأمراض القلب والجهاز الهضمي

يعشق عدد كبير من البشر، القهوة، وتعد جزءا أساسيا من روتين الحياة اليومي لهم، وبالرغم من تحذير الأطباء من الإسراف منها، إلا أنهم لا يمنعون الناس من تناولها بشكل نهائي؛ لأن بها قدرا كبيرا من الفوائد الصحية والبيولوجية.

ونعرض أهم فوائد القهوة سواء على المستوى الصحي أو المعرفي أو النفسي فى حاول تناولها بكميات مناسبة وفي نفس الوقت نوضح الكمية المناسبة منها، وماذا يحدث للجسم عند الإكثار منها، وفقا لما ذكره موقع "boldsky".

- تقلل من الالتهابات.
- تحتوي على مضادات الأكسدة رائعة.
- تساعد على الاستيقاظ بنشاط.
- رائحتها تساعد على الاسترخاء.
- تحسن من الدورة الدموية.
- تعزز الأداء البدني.
- قليلة السعرات الحرارية.
- تحسن الوظائف المعرفية.
- تقلل من الصداع.
- تحسن عملية التمثيل الغذائي.
- القهوة تحمي البشرة من مشاكل كثيرة أهمها الشيخوخة.
- القهوة مليئة بالمغذيات.
- تحسن المزاج.

كما تحتوي القهوة على العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، كزيادة التركيز والوقاية من الالتهابات وتحسين الحالة المزاجية. إلا أن تناول جرعات زائدة منها يهدد الإنسان بالإصابة بالكثير من المشكلات الصحية .

والكمية المناسبة من القهوة التى يستطيع أغلب البشر تناولها فى اليوم دون التعرض لمشاكل صحية هى "400 ملج" أى ما يعادل 4 أكواب يوميًا، إذا كانت صحة الإنسان جيدة ولا يعاني من أى أمراض.

وتناول الجرعة الزائدة من القهوة أو الكافيين بصفة عامة؛ يعرض الإنسان لكثير من المخاطر، بل قد يهدد حياته ، لذا نعرض أهم المشاكل التي تهدد الإنسان حال تناول جرعة زائدة من القهوة، وهي:

- السكتة القلبية.
- الشعور بالغثيان.
- زيادة ضربات القلب.
- الأرق واضطرابات النوم.
- الإصابة بالقلق الزائد والتوتر.
- التعرق بشكل غير طبيعي.
- الشعور بالدوار (دوخة).
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