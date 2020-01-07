سمعت عن الكينوا .. إليك فوائدها وطرق استخدامها

انتشر في السنوات الأخيرة نوع جديد من الحبوب في الأسواق المصرية يطلق عليه اسم الكينوا .. فما هو؟ وما فوائده الغذائية؟



الكينوا عبارة عن حبة تحتوي على نسبة عالية من البروتين، وهي عبارة عن بروتين كامل ، ويحتوي الكينوا المطبوخ على 8 جرام من البروتين لكل كوب.



وذكر موقع "medicalnewstoday " أن هذه الحبوب غنية بالعناصر الغذائية الأخرى، بما في ذلك المغنيسيوم والحديد والألياف والمنجنيز مما يجعلها مفيدة جدا للصحة، كما أنها متعددة الاستخدامات للغاية.



يمكن عمل الكينوا في سلطة أو إضافتها للمكرونة أو للحساء ويؤكل كطبق رئيسي مثل العدس البني الحساء بل ويمكن ان يصنع من بعض الأنواع منها أصناف مختلفة من المخبوزات.