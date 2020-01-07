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اقتصاد

البنك الأهلي:19.5 مليار جنيه حجم تعاملات الإنترنت البنكي في العام المالي الماضي

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 06:01 ص
البنك الأهلي
البنك الأهلي
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محمد يحيي
أكد البنك الأهلي المصري برئاسة هشام عكاشة، أن إجمالي عدد عملاء الإنترنت البنكي خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2019، بلغ 1.3 مليون عميل بحجم تعاملات قدرها 19.5 مليار جنيه.

أوضح تقرير صادر عن البنك أن نصيب تعاملات الأفراد من خدمات الإنترنت اعلبنكي وصلت لـ 13.5 مليار جنيه.

وأضاف التقرير أن البنك يعتمد علي بنية تحتية متطورة تقنيا في منظومة الإنترنت البنكي، إذ يسعي بشكل مستمر علي تطويرها وتحديثها بما يمواكب التطورات العالمية، بجانب اتاحة حلولا تكنولوجية متطورة لتحسين الخدمات المقدمة للعملاء سواء الشهادات والأوعية الإدخارية والتي تمثل 70% من المعاملات بالفروع من خلال دراسة كافة المستجدات علي الساحة العالمية.

ذكر التقرير أن البنك يعتمد علي كوادره بإدارات تكنولوجيا المعلومات و العمليات والقطاع الخدمات المصرفية، لحماية بيانات العملاء، بالإضافة للعمل علي تطوير المحافظ الإلكترونية واتاحة الاستفادة من عمليات الإيداع والسحب الإلكتروني عبر وحدات الصراف الآلي و تطبيقات المحمول.
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