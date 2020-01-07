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تكنولوجيا

Alcatel 1S يظهر للنور رسميًا.. كاميرا ثلاثية بـ 1750 جنيها .. صور

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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كريم جمال
كشفت Alcatel الفرنسية العريقة فى صناعة الهواتف الذكية عن تحفتها الجديدة للفئة المتوسطة Alcatel 1S، ويقدم الهاتف مواصفات مميزة مقابل 110 دولار فقط، ما يعادل 1750 جنيهًا مصريًا فقط، وبالطبع سيكون محط أنظار مستخدمى الهواتف المتوسطة صاحبة الكاميرات الثلاثية بسعر منافس.

وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، يأتى Alcatel 1S بشاشة قياس 6.22 بوصة من نوع TFT كاملة مع نوتش قطرة الماء فى أعلى منتصفها، ويعمل بنظام Android Go الذى يوفر أقصى سرعة ممكنة من خلال نسخة Android 10 Go edition.

يمتلك Alcatel 1S معالج رباعى من نوع MediaTek MT6762D ، وذاكرة وصول عشوائى سعة 3 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.

ولعشاق التصوير يقدم Alcatel 1S كاميرا ثلاثية بدقة 13 و 5 و 2 ميجابيكسل، كما يدعم Alcatel 1V بطارية سعة 4000 ميللى أمبير، ويمكنك الحصول عليه فى لونين هما الرمادى والأخضر، مقابل 110 دولار فقط، مايعادل 1750 جنيهًا مصريًا فقط.

يذكر أن الهاتف سيطرح فى الربع الأول من 2020، أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا و أمريكا الجنوبية.


Alcatel 1S يظهر للنور رسميًا.. كاميرا ثلاثية بـ 1750 جنيها .. صور
Alcatel 1S يظهر للنور رسميًا.. كاميرا ثلاثية بـ 1750 جنيها .. صور
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