محافظ الغربية ومدير الأمن يحضران قداس كنيسة ماري جرجس بطنطا .. صور

شهدت كنيسة مارب جرجس بطنطا بمحافظة الغربية مساء اليوم تدشين حفل قداس تحت إشراف قداس الانبا بولا بمطرانية طنطا احتفالا بأعياد الميلاد وسط تشغيل الترانيم القبطية وسط تعزيزات أمنية مشددة فرضتها الأجهزة الأمنية لتأمين فعاليات الاحتفال السنوي.



وشارك في حضور القداس كل من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية والدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ولفيف من الشخصيات العامة لتقديم التهنئة للأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها .



كما وجه اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية برفع حالة الاستنفار الأمنى لتأمين محيط الكنيسة وتمشيطها من جميع الاتجاهات والتشديد فى عمليات التفتيش على المتوافدين لدخول الكنيسة.



كما عززت قوات الأمن من تواجدها فى محيط كنائس المحافظة تزامنا مع بدء توافد الأخوة الأقباط على الكنائس للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول كنيسة مارجرجس بشارع على مبارك بمدينة طنطا وتم تكثيف الإجراءات الأمنية فى الشوارع المحيطة بالكنيسة مع وضع أجهزة تفتيش إلكترونى ببوابة الكنيسة لتأمين الاحتفالات وصلاة عيد الميلاد.



ووضعت قوات الأمن حواجز حديدية فى محيط الكنائس بطنطا وحظر مرور السيارات نهائيا وتعزيز الخدمات الشرطية فى الميادين العامة وانتشرت الأقوال الأمنية والمدرعات وسيارات الانتشار السريع وكذلك تكثيف الخدمات المرورية على الطرق السريعة .