أنقذ 11 راكبا من الموت غرقا في ترعة قنا.. علي حسين: كان كل همي أطلع الناس

قال علي حسين الشاب الذي أنقذ 11 راكبا من الموت في ترعة قنا، إنه فوجئ بانزلاق السيارة في الترعة وقرر النزول في المياه لإنقاذ الركاب، مضيفا "لم أفكر وقررت النزول في الترعة لإنقاذ الركاب رغم أنني كنت مصابا وأجريت عملية من فترة".





وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "كان كل همي هو إخراج الناس من السيارة وتم إخراج كافة الركاب وكانت إصابتهم خفيفة".





وتابع "السيارة بأكملها كانت تحت المياه وقمنا باستخدام شاكوش لتكسير الزجاج لإخراج الناس من الميكروباص".



