حزب الوفد بالفيوم يحضر قداس عيد الميلاد المجيد.. صور

ترأس عبد العظيم الباسل رئيس لجنة الوفد بالفيوم وعضو الهيئة العليا للحزب وفد من هيئة مكتب الحزب والأعضاء لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، حيث حضروا القداس الذى اقيم مساء الاثنين في كنيسة مار جرجس.



وقدم "الباسل" التهنئة بالعيد لقداسة الأنبا ابرام مطران الفيوم ولجميع الأباء والكهنة بعيد الميلاد الذى حضره الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم والدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة واللواء عادل الطحلاوى مدير الأمن والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة .



وضم وفد هيئة مكتب الحزب بالفيوم كل من اأحمد الشيمى السكرتير العام وعلى هارون والدكتور أسامة مخلوف نواب رئيس اللجنة وعوض محمد عوض أمين الصندوق وحسام الشيمى رئيس لجنة بندر ثانى وعبد الحكيم السلال وطارق الباسل من قيادات الوفد بالفيوم وعلا عبد الجواد رئيس لجنة المرأة وكل من ابتسام بريك وامانى محمد وراقية شريف وهدى عبد السلام وجيهان محمد من قيادات لجنة المراة بالوفد فى الفيوم .



