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محمد الباز: رئيس المصريين يشاركهم أعيادهم

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:28 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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حمزة شعيب
أشاد الإعلامى محمد الباز، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي للأقباط في الاحتفال بأعيادهم، منوها إلى أنَّ الرئيس يؤكِّد بذلك فكرة المواطنة والتعايش بين المصريين.

وهنَّأ «الباز» خلال تقديمه برنامج «90 دقيقة» المُذاع عبر قناة «المحور»، الأقباط بعيد الميلاد المجيد، لافتًا إلى أنَّه يتمنَّى أن يأتي اليوم الذي لا نسمع فيه عن فتاوى تحريم تهنئة الأقباط في أعيادهم.

وأضاف: أحلم بيوم يعرف فيه المسلمون عن حياة المسيحيين وعباداتهم وكتابهم مثلما يعرف المسيحيون كل شيء عن المسلمين، ونعيش في بلد تكون فيه الحقوق للناس جميعًا والواجبات على الناس جميعًا، ونتخلَّص من فتاوى جاهلية وأفكار متخلِّفة وآراء ما أنزل بها الله من سلطان، والناس تفرح بالأعياد».
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