اتحاد السنغال يحذر من عدم فوز ساديو ماني بجائزة الأفضل إفريقيا

قال نائب رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عبدولاي سو، إن إفريقيا ستصبح أضحوكة العالم حال عدم فوز لاعب فريق ليفربول ساديو ماني بجائزة الأفضل في القارة السمراء لعام 2019.





وسيُقام غدًا حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا، في مدينة الغردقة بمصر.





ويتنافس ساديو ماني مع زميله محمد صلاح ولاعب مانشستر سيتي رياض محرز على جائزة أفضل لاعب.





وقال عبدولاي سو في تصريحات نشرتها شبكة " galsenfoot" السنغالية: "نأمل ألا تكون إفريقيا هي مصدر الضحك بالنسبة للعالم هذه المرة، إذا لم يفز ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لهذا العام، ستكون إفريقيا هي أضحوكة العالم".



