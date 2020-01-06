AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

درة تكشف عن حقيقة المنافسة بينها وبين نجمات الفن واختيار أدوارها

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:31 م
صدى البلد
Advertisements
محمود محسن
أكدت الفنانة درة أن كل واحدة من الفنانات الموجودات على الساحة الفنية لها شكل وطباع وأداء مختلف فكل فنانة لها جمهور وشكل خاص، مؤكدة أنها لا تشعر بأن هناك منافسة بينها وبين الفنانات الكبار فالمنافسة تكون بينها وبين نفسها.

وأضافت الفنانة درة خلال وجودها ضيفة ببرنامج "القاهرة الآن" عبر فضائية "العربية الحدث"، أنني دائما أحب أن أرى نفسى بشكل متطور فهذا هو أهم اهتماماتي وأصاب بالضيق إذا شعرت انني لم أتطور.

وتابعت الفنانة درة أنني في بداية عملي كنت أفضل العمل كثيرا لكي أكون موجودة على الساحة الفنية باستمرار أما الآن فأنني أقوم باختيار أدواري بعناية وهناك أعمال أرفضها لأنها لم تضف لي.

وأشارت الفنانة درة إلى أنني يجب أن أكون بطلة العمل في الدراما والعمل التلفزيوني على الاختلاف من العمل السينمائي لأن العمل السينمائي قائم على البطولة الجماعية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة منع عمرو يوسف لـ كندة علوش من التمثيل

iRead تعلن أسماء الفائزين بمسابقتي القصة القصيرة والمعالجة السينمائية

ظهور خاص.. درة تشعل ليالي القاهرة السينمائي

هجوم وإعجاب| نرصد آراء الجمهور في إطلالات الفنانات بـ مهرجان القاهرة السينمائي.. فيديو

ترشيحاتنا

مصدر يكشف سبب تأخر قيد كابونجو كاسونجو في قائمة الزمالك

مهنئهم بعيد الميلاد.. الرئيس السيسي يصافح الأقباط في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية

محمد صلاح يربك الحسابات| الأزمات تحاصر حفل أفضل لاعب إفريقي 2019

ليس لصًا | مفاجأة جديدة حول الشاب السوري المقتول بـ فيلا نانسي عجرم

شورت لاميه.. مي سليم تتعرض للإحراج بعد هذه الإطلالة

القوات الأمريكية تستعد لمغادرة العراق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | غادة رجب تحتفل بزفافها في سرية تامة

اتدفى مجانا | أهل الكرم يوزعون شوربة العدس على العمال في الشرقية

هنتعشى إيه النهاردة .. سلمون بالعسل والصويا صوص وسلطة أمريكية وبطاطس شيبس