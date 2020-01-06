درة تكشف عن حقيقة المنافسة بينها وبين نجمات الفن واختيار أدوارها

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محمود محسن



وأضافت



وتابعت



وأشارت أكدت الفنانة درة أن كل واحدة من الفنانات الموجودات على الساحة الفنية لها شكل وطباع وأداء مختلف فكل فنانة لها جمهور وشكل خاص، مؤكدة أنها لا تشعر بأن هناك منافسة بينها وبين الفنانات الكبار فالمنافسة تكون بينها وبين نفسها.وأضافت الفنانة درة خلال وجودها ضيفة ببرنامج "القاهرة الآن" عبر فضائية "العربية الحدث"، أنني دائما أحب أن أرى نفسى بشكل متطور فهذا هو أهم اهتماماتي وأصاب بالضيق إذا شعرت انني لم أتطور.وتابعت الفنانة درة أنني في بداية عملي كنت أفضل العمل كثيرا لكي أكون موجودة على الساحة الفنية باستمرار أما الآن فأنني أقوم باختيار أدواري بعناية وهناك أعمال أرفضها لأنها لم تضف لي.وأشارت الفنانة درة إلى أنني يجب أن أكون بطلة العمل في الدراما والعمل التلفزيوني على الاختلاف من العمل السينمائي لأن العمل السينمائي قائم على البطولة الجماعية .

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