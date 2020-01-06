للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.. محافظ السويس يزور كنيسة مارى جرجس

حضر اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، مساء اليوم، الاثنين، قداس كنسية مارى جرجس بحى فيصل للتهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.





رافق المحافظ اللواء خالد قناوى قائد الجيش الثالث والدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام وعدد من قيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس الشعب.





وأكد اللواء عبد المجيد، فخره واعتزازه بعلاقة الأخوة والتلاحم بين المصريين مسلمين ومسيحيين، التى أصبحت نموذج يحتذى به للتعايش والتسامح فى العالم كله.



