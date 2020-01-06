AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.. محافظ السويس يزور كنيسة مارى جرجس

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:40 م
اللواء عبد المجيد
اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس
Advertisements
حسن غنيمة
حضر اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، مساء اليوم، الاثنين، قداس كنسية مارى جرجس بحى فيصل للتهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

رافق المحافظ اللواء خالد قناوى قائد الجيش الثالث والدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام وعدد من قيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس الشعب. 

وأكد اللواء عبد المجيد، فخره واعتزازه بعلاقة الأخوة والتلاحم بين المصريين مسلمين ومسيحيين، التى أصبحت نموذج يحتذى به للتعايش والتسامح فى العالم كله.

نقل المحافظ تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى للأقباط السويس بعيد عيد الميلاد المجيد، مشيرا إلى أن النسيج المصرى نسيج فريد وقوى "مسلم، مسيحى"، وفشل جميع أعدائنا فى زعزعة تلاحمه واستقراره.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبناء مصر نسيج واحد.. محافظ بورسعيد يهنئ الأخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد

محافظ السويس يهنئ الموظفين المسيحيين بعيد الميلاد: أتمنى لكم أجازة سعيدة

مستقبل وطن بورسعيد يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

مدير الأمن ووكيل الأوقاف يهنئان أسقف الوادى الجديد بعيد الميلاد

محافظ المنيا يقدم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد .. شاهد

محافظ بورسعيد يزور الكنائس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد .. شاهد

ترشيحاتنا

الخطيب يعتذر عن حفل الأفضل.. ويشكر «كاف».. ويؤكد نجاح الحدث الكبير

أحمد موسى يرد على أصحاب مقولة «أكلونا بدل السلاح والرافال»

صدمة لـ أردوغان.. طائرات إف 16 غير صالحة لـ الحرب في ليبيا

الغندور يتقدم بمذكرة إلى أعضاء الجبلاية ضد مرتضى منصور .. تفاصيل

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار على القاهرة في هذا الموعد.. فيديو

سر الرقم 8 في كلمة الرئيس السيسي بـ كاتدرائية ميلاد المسيح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | غادة رجب تحتفل بزفافها في سرية تامة

اتدفى مجانا | أهل الكرم يوزعون شوربة العدس على العمال في الشرقية

هنتعشى إيه النهاردة .. سلمون بالعسل والصويا صوص وسلطة أمريكية وبطاطس شيبس