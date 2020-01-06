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محافظات

مطران البحيرة: نثق فى كل القرارات الحكيمة للرئيس للسيسي

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:42 م
نيافة الأنبا باخوميوس،
نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة
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جمالات الدمنهوري
أكد نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة والخمس مدن الغربية على ثقة الكنيسة فى كل القرارات الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى لإستكمال مسيرة التنمية المباركة لوطننا مشيرًا إلى أن جموع المسيحيين فى جميع الكنائس يصلون من أجل وحدة الوطن وسلامة أراضيه.

جاء ذلك خلال استقباله للواء هشام آمنة محافظ البحيرة ويرافقه اللواء ريمون نعيم نائب مدير أمن البحيرة والدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ بمقر الكاتدرائية لتهنئته بعيد الميلاد المجيد .

وقال باخوميوس أن الاحتفال بعيد الميلاد، هو سلام على الأرض وفرح وسرور للانسان نتمنى ان يكون سلاما ومجد لكل مواطن فى الوطن العربى و لاهلنا واخواننا بالخمس مدن الغربية .

وأشاد مطران البحيرة بالجهود المبذولة للواء هشام آمنة والجهاز التنفيذى للنهوض بالمحافظة في كافة المجالات من اجل مسيرة البناء والتنمية والتقدم على أرض البحيرة ، وكذا الجهود الأمنية لقوات الشرطة والقوات المسلحة فى حفظ أمن وسلامة واستقرار الوطن .

وفى نهاية كلمته أرسل نيافة الأنبا باخوميوس برسالة تهنئة وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى يقود مسيرة السلام بكل ربوع الوطن العربى .

مطران البحيرة: نثق فى كل القرارات الحكيمة للرئيس للسيسي
مطران البحيرة: نثق فى كل القرارات الحكيمة للرئيس للسيسي
مطران البحيرة: نثق فى كل القرارات الحكيمة للرئيس للسيسي
مطران البحيرة: نثق فى كل القرارات الحكيمة للرئيس للسيسي
مطران البحيرة: نثق فى كل القرارات الحكيمة للرئيس للسيسي
مطران البحيرة: نثق فى كل القرارات الحكيمة للرئيس للسيسي
مطران البحيرة: نثق فى كل القرارات الحكيمة للرئيس للسيسي
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