المصري للتأمين: مصر بحاجة لبرنامج تأميني قومي ضد الإرهاب

أكد الاتحاد المصرى للتأمين، أن مصر تحتاج إلى تبنى برنامج قومى للتأمين ضد الإرهاب أسوة بالبرنامج الأمريكى للتأمين ضد مخاطر الإرهاب TRIA أو TERRORISM RISK INSURANCE ACT وهو قانون اتحادي وقعه الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش فى 26 نوفمبر 2002، عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، ويسمح القانون بتقديم تعويضات للقطاعين الحكومي والخاص عن الخسائر الناتجة عن أعمال الإرهاب.



وأضاف تقرير صادر عن الإتحاد، أن يقوم البرنامج الوطنى للتأمين ضد الإرهاب بالتنسيق بين الإدارة الأمريكية والكونجرس ومسئولى الدولة والصناعة لوضع خطة طويلة الأمد، تجعل التأمين ضد الإرهاب متاحا للجميع بالولايات المتحدة وبأسعار مناسبة.



وشدد التقرير علي ضرورة توافر وعى العملاء بتلك التغطيات مثل المحلات التى تجاور الأماكن المعرضة للتفجيرات الإرهابية، خاصة مع انخفاض قيمة التعويضات المدفوعة من الدولة فى مثل تلك الحالات".



ودعا الاتحاد إلى تدشين حملة وعى من شركات التأمين ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية خاصة الموجهة للغالبية العظمى من المواطنين بأهمية وثيقة العنف السياسي، إضافة إلى تنظيم مثل تلك الحملات فى وسائل المواصلات العامة الأكثر تكدسًا مثل مترو الأنفاق.

