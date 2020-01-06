محافظ القليوبية يشهد قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء ببنها

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مساء اليوم الاثنين قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء بمدينة بنها بحضور نواب المحافظ وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.



وقد ألقى نيافة الانبا مكسيموس اسقف بنها وقويسنا عظه عن ميلاد السيد المسيح مؤكدا على ضرورة التوحد ونبذ العنف والاهتمام بالعمل والانتاج حتى تزدهر مصر وتتقدم.



وقدم المحافظ التهاني للاخوة الاقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد معربا عن تمنياته القلبية بان يكون عيدا سعيدا وان يعم الامن والامان ويحفظ مصر الغالية مؤكدا على أهمية الوحدة الوطنية التى تميز المصريين ويتحقق من خلالها التنمية الحقيقية فى شتى المجالات.



واشار الى أن وحدتنا تهدف إلى الترابط والإخاء والتمسك بالمبادئ والقيم الدينية التى تدعو إلى السلام والمحبة التى يتميز بها المصريون .



قائلا ان التاريخ القديم كافيا للتأكيد على طهارة وقداسة ارض مصر الغالية مهد الحضارات والرسالات ، ومكانتها عند الله بعدما سار على ارضها المباركة الانبياء والرسل والتابعين ونفس التاريخ هو من يفرض علينا جميعا شرف حماية ذلك الوطن والتكاتف للحفاظ على امنه وامانه ومقدراته وهي مهمة بذل من اجلها المصريون الغالى والنفيس على مدار العقود والأزمان.



من ناحية اخرى شهدت الكنائس تزيين الجدران بالألوان المعبرة عن عيد الميلاد المجيد فيما ردد الشمامسة والحضور الترانيم والأناشيد الكنيسة المرتبطة بتلك المناسبة.



وفى سياق متصل اتخذت مديرية أمن القليوبية كافة التدابير الأمنية لتأمين الكنائس وتسيير الحركة المرورية منها واليها بالإضافة إلي وضع حواجز مرورية لمنع السيارات من الاصطفاف أمام الكنائس المنتشرة بالمحافظة.

