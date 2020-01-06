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أخبار العالم

تحركات عسكرية أمريكية بريطانية في العراق خلال الساعات الأخيرة | تفاصيل

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:24 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أفاد مسئول أمريكي لشبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن الولايات المتحدة أبلغت العراق بإعادة انتشار بعض قواتها.. ذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر عدم وجود نية للسحب القوات.

وقال المسؤول الأمريكي في بغداد لـ CNN إن هذا مجرد إخطار حول إعادة نشر القوات من مكان إلى آخر داخل المنطقة. 

وأضاف أن هذه الإخطارات قياسية بناءً على عدد من الحركات. 

وقال: "على وجه الخصوص، كان لدينا الليلة الكثير من الطائرات المروحية التي تطير عبر بغداد وهذا يدل على أننا نعمل ضمن قوانين حكومة العراق".

وتابع: "لا نزال نشارك في شراكة كبيرة مع قوات الأمن العراقية. وبينما توقفت مهمتنا التدريبية وعملياتنا لدحر داعش في العراق ، نتطلع إلى استئناف تلك العمليات في غضون لحظة. ويشارك معظم هؤلاء الجنود الذين يتم نقلهم في مهمة التدريب في أدوار إدارية".

فيما أكد مسؤول أمريكي آخر صحة خطاب شاهدته سي إن إن من وزارة الدفاع الأمريكية إلى وزارة الدفاع العراقية، والذي يناقش حركة القوات في المنطقة.

وأوضحت "لا تدعي الرسالة أن الولايات المتحدة تسحب قواتها من العراق ولكنها تأتي في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة إمكانية أن تطلب من الحكومة العراقية المغادرة".

فيما أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية بأنه يجري نقلا المئات من قوات التحالف الذي تقوده أمريكا من قاعدة في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد.

وأضافت أن تلك القوات سيتم نقلها إلى ماكن أخرى في العراق والكويت، لكن التحالف يقول إنهم سيبقون في مسرح عملياتهم.

وذكرت أن بريطانيا قد قللت عدد موظفيها في السفارات والقنصليات في العراق وإيران إلى الحد الأدنى.
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