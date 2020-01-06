أسباب الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.. فيديو

أكد الكاتب عماد الدين أديب أن المشكلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية مرجعها الأساسي أن دونالد ترامب رئيس أمريكا رأى أن الاتفاق الذي وقع في عهد الرئيس السابق باراك أوباما اتفاق مجحف بالولايات المتحدة الأمريكية، وأعطى إيران فرصة كي تستطيع أن تتوغل في المنطقة وأن تتصرف في الأرصدة المجمدة وتشكل القوة الاقتصادية من عائد النفط.
وأضاف أديب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن عبر فضائية العربية أن إيران تعتبر الدولة رقم 4 في احتياطات النفط في العالم والدولة رقم 2 في احتياطات الغاز.
وتابع عماد الدين أديب أن فرض عقوبات على إيران هو كي جعلها تعيد الإتفاق النووي، مشيرا الى أن كل ما نراه هو محاولة إيرانية للتمسك ببنود النفط والاتفاق النووي .
وأشار الى أن ايران تعهدت خلال تلك الاتفاقية بعدم التدخل في شئون الدول المحيطة بها وتتعهد بسياسات حسن الجوار وعدم الاعتداء لكن هذا الأمر يخالف قيام الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب إن كل ما نراه من تفاصيل شد وجذب ما هو إلا محاولات من إيران للضغط على الولايات المتحدة، ومحاولة أمريكا من خلال العقوبات أن تضغط على إيران.
وأضاف أديب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن عبر فضائية العربية أن إيران تعتبر الدولة رقم 4 في احتياطات النفط في العالم والدولة رقم 2 في احتياطات الغاز.
وتابع عماد الدين أديب أن فرض عقوبات على إيران هو كي جعلها تعيد الإتفاق النووي، مشيرا الى أن كل ما نراه هو محاولة إيرانية للتمسك ببنود النفط والاتفاق النووي .
وأشار الى أن ايران تعهدت خلال تلك الاتفاقية بعدم التدخل في شئون الدول المحيطة بها وتتعهد بسياسات حسن الجوار وعدم الاعتداء لكن هذا الأمر يخالف قيام الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب إن كل ما نراه من تفاصيل شد وجذب ما هو إلا محاولات من إيران للضغط على الولايات المتحدة، ومحاولة أمريكا من خلال العقوبات أن تضغط على إيران.