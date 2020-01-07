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بطرس دانيال: حضور الرئيس لـ قداس عيد الميلاد يؤكد عدم التفرقة بين المسلم والمسيحي

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 02:01 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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هاني حسين
وجه الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه على حضور قداس عيد الميلاد في كل عام.

وأضاف بطرس دانيال، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"،:" الرئيس السيسي أول رئيس يحضر قداس عيد الميلاد ويؤكد على أنه لا تفرقة بين مسلم ومسيحي وأننا أخوة".

وتابع بطرس دانيال:" حضور الرئيس السيسي لقداس عيد الميلاد؛ خير رد على من يرفض تهنئة المسيحيين بعيدهم".

وأكمل بطرس دانيال:" الرئيس السيسي يؤكد أنه أب لكل المصريين، وأننا جميعا إخوة، والرئيس السيسي يناشد الجميع للحفاظ على الوحدة فيما بيننا وأن نعيش بكل بساطة ولا أفكار منبوذة بيننا".
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