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رياضة

خالد جلال: الأهلي لم يحسم الدوري الآن ولا في ولايتي الثانية مع الزمالك

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 02:43 ص
خالد جلال،
خالد جلال،
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محمد رشاد
أكد خالد جلال، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن ولايته الأولى مع "الأبيض" كانت ناجحة بشكل كبير.

وأضاف خالد جلال، خلال في تصريحاته عبر برنامج "في الاستاد" المذاع عبر قناة "نجوم إف إم"، اليوم: "ولايتي الأولى مع الزمالك كانت ناجحة بشكل كبير، قدمنا مستوى جيدا واستطعنا تحقيق لقب الكأس".

وتابع: "أما في الولاية الثانية فلم أحصل على فرصتي كاملة فضلا عن صعوبة الظروف بالفريق خلال تلك الفترة ، الأزمة لم تكن فنية، ولكن لاعبي الفريق كانوا يعلمون أنهم سيرحلون، ولذلك لم يظهروا بالشكل المطلوب".

واستكمل: "حصلت على وعد من الإدارة أن أستمر للموسم الجديد قبل رحيلي، فليس من المنطقي أن أرفض العروض لكي أخوض مباراة واحدة فقط مع الفريق".

وأكمل: "المدرب المصري يعاني في مصر بسبب عدم المساندة، و(الوقوف على الواحدة له) عكس مساندة الأجانب وخلق الأعذار لهم، الأهلي لم يحسم اللقب كما يتردد، والبطولة لا زالت في الملعب".

واستطرد: "الزمالك يمتلك لاعبين على مستوى عال، لديهم القدرة على العودة مرة أخرى بفريقهم، فالبطولة هذا الموسم مهمة للأبيض".

وانتقل للحديث عن مركز المهاجم، قائلا: "كاسونجو أفضل للزمالك من خالد بوطيب، الفريق يحتاج لمهاجم، نعم الثاني مهاجم جيد ولكن كثير الإصابات ولم يفد الفريق حتى الآن".
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