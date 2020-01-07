أخبار البرلمان | 5 حالات لـ زيادة المعاشات بالقانون الجديد.. مقترح لحل أزمة الخدمة المدنية

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على إطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الإثنين 6 يناير.



التطبيق من مواليد 1972..اعرف موعد خروجك للمعاش بعد تفعيل القانون الجديد



5 حالات لزيادة المعاش فى قانون المعاشات الجديد .. تعرف عليها



برلماني: تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار ينهي حالة التضارب بين الوزارات



"اقتصادية النواب" تطالب الحكومة بتشكيل هيئة استثمارية داخل كل وزارة



وفد التنسيقية يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة



المصريين الأحرار يدعو الحكومات العربية إلى حظر استيراد المنتجات التركية



النائب محمد فؤاد يقدم طرحا لوزير المالية لحل أزمات الخدمة المدنية



نائب: مشروع قانون تطبيق عقوبة الإعدام على الموظف المرتشي لا يتناسب مع جريمة الرشوة



تحرك برلمانى عاجل لتحسين راتب الطبيب وزيادة بدل العدوى