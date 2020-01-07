AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أخبار البرلمان | 5 حالات لـ زيادة المعاشات بالقانون الجديد.. مقترح لحل أزمة الخدمة المدنية

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 03:32 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على إطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الإثنين 6 يناير.

التطبيق من مواليد 1972..اعرف موعد خروجك للمعاش بعد تفعيل القانون الجديد

5 حالات لزيادة المعاش فى قانون المعاشات الجديد .. تعرف عليها

برلماني: تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار ينهي حالة التضارب بين الوزارات

"اقتصادية النواب" تطالب الحكومة بتشكيل هيئة استثمارية داخل كل وزارة

وفد التنسيقية يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

المصريين الأحرار يدعو الحكومات العربية إلى حظر استيراد المنتجات التركية

النائب محمد فؤاد يقدم طرحا لوزير المالية لحل أزمات الخدمة المدنية

نائب: مشروع قانون تطبيق عقوبة الإعدام على الموظف المرتشي لا يتناسب مع جريمة الرشوة

تحرك برلمانى عاجل لتحسين راتب الطبيب وزيادة بدل العدوى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

80 % من آخر راتب.. مشروع قانون لزيادة المعاشات| تفاصيل

أخبار البرلمان| علاوة 200 جنيه للموظفين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية..وتدخل برلماني لحل أزمة النظام الجديد لتكليف الأطباء

أخبار البرلمان| بشرى سارة لأصحاب المعاشات فى عام 2020.. بكري يكشف تفاصيل التعديل الوزاري الجديد

اخبار البرلمان.. مشروع قانون لفرض ضريبة على السكر.. مد العمل بتصالح مخالفات البناء لمدة عام

اخبار البرلمان| 20 معلومة عن قانون الأحوال الشخصية قبل تطبيقه.. وإسكان النواب ترد على تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة

فرج عامر: سأقدم مشروع قانون لتطبيق عقوبة الإعدام على الموظف المرتشي.. فيديو

ترشيحاتنا

خانها خطيبها فاتجهت لهذا الفعل .. والمحكمة تدينه

ماشية في البطال.. اعترافات مثيرة لبائعة الشاي المتهمة بقتل زوجها بمساعدة طليقها وعشيقها فى الجيزة

في حفل زفافها.. إطلالة ناعمة لـ غادة رجب | شاهد

الرئيس يطمئن المصريين | أنتوا خايفين من إيه؟ محدش يقدر يعمل فينا حاجة ..فيديو

هل تسبيحة واحدة في الركوع أو السجود تكفي | عالم أزهري يجيب

تحركات عسكرية أمريكية بريطانية في العراق خلال الساعات الأخيرة | تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود أنيق .. إلهام شاهين تتألق فى حفل زفاف غادة رجب

شاهد | غادة رجب تحتفل بزفافها في سرية تامة

اتدفى مجانا | أهل الكرم يوزعون شوربة العدس على العمال في الشرقية