الكنيسة المصرية بالكويت تؤكد دعمها للرئيس السيسي قائد مسيرة التنمية

ترأس راعي الكنيسة الأرثوذكسية القبطية المصرية بالكويت القمص بيجول الأنبا بيشوي، مساء اليوم الاثنين، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية مارمرقس للأقباط الأرثوذكس بالكويت، مجددًا تأييد الكنيسة ودعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي ومسيرة التنمية الشاملة التي يقودها لرفعة الوطن.



وحضر القداس نائب سفير مصر لدى الكويت المستشارة نادين مراد، ورئيس البعثة القنصلية السفير هشام عسران، وجميع أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية من قناصل، ورؤساء مكاتب، وقيادات الكنيسة المصرية في الكويت، بالإضافة إلى عدد كبير من رموز وأبناء الجالية المصرية في الكويت من المسلمين والمسيحيين، فضلا عن عدد من المسئولين وكبار الشخصيات الكويتية.



ونقلت نائب سفير مصر لدى الكويت - في كلمة ألقتها خلال الاحتفال، نيابة عن سفير مصر لدى الكويت طارق القوني - رسالة التهنئة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أبناء مصر من الأقباط في الخارج، والتي كان نصها: "الأخوة والأخوات أقباط مصر بالخارج.. بكل سعادة وسرور، أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأرق الأماني، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.



وأغتنم هذه المناسبة الطيبة، كي أعرب عن خالص تمنياتي لكم بعيد سعيد، وعام مليء بالتوفيق والنجاح، ولمصرنا الغالية بدوام الرفاهية والازدهار.



وأشارت نائب سفير مصر لدى الكويت المستشارة نادين مراد أن اللقاء بهذه المناسبة العظيمة يتجدد كل عام؛ حيث يستلهم الجميع منه جوهر التعاليم التي نادي بها السيد المسيح عليه السلام، والتي تدعو إلي إعلاء قيم التسامح والعطاء ونشر الخير والمحبة بين الناس.



وأضافت قائلة :"ونحن نتحدث عن قيم التسامح، لا يمكننا أن نغفل الإشارة إلى ما تجسده دولة الكويت الشقيقة من نموذج فريد للتعايش والحريات الدينية، ولذا لم يكن غريبا أن تحتضن الكويت أول كنيسة قبطية خارج مصر عام 1961، كما كان تقديرا مستحقا من العالم أن يلقب حضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، بلقب قائد العمل الإنساني".



ولفتت مراد إلى أنه يواكب احتفال هذا العام، تحقيق مصر لإنجازات على كافة الأصعدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، استكمالا لمسيرة التنمية بخطي واثقة نحو مستقبل واعد، بعد أن حقق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته مصر منذ نحو ثلاثة سنوات، نجاحًا كبيرًا انعكس في تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي بشكل ملحوظ خلال عام 2019، باعتباره بداية مرحلة "جنى الثمار".



وتابعت أن وتيرة المشروعات القومية الكبرى، استمرت للنهوض بمصر في كافة المجالات، خاصة مشروعات تطوير البنية التحتية، وقطاعات البترول والغاز والسياحة، مع إيلاء اهتمام خاص بإصلاح منظومتي التعليم، والصحة، وقطاع الرعاية الاجتماعية؛ حيث يأتي بناء الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة.



وأضافت مراد قائلة، :"يطيب لي بهذه المناسبة، أن أعبر عن اعتزازنا بأبناء الجالية المصرية علي أرض الكويت الشقيقة، لدورهم المتميز في تحقيق التنمية بدولة الكويت في مختلف المجالات، وكذا نشيد بالحس الوطني العالي الذي يتمتعون به وارتباطهم بقضايا وهموم الوطن، والذي ينعكس في إقبالهم الكثيف على المشاركة الفعالة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، وآخرها الاستفتاء على تعديل الدستور المصري، ليصبحوا بذلك أعلى الجاليات المصرية في الخارج تصويتا".



وأشادت نائب سفير مصر لدى الكويت في الوقت ذاته، بالدور المهم الذي تلعبه الكنيسة المصرية في الكويت، باعتبارها شريكًا أساسيًا في كل جهد يُبذل من أجل مصلحة الوطن ورفعة شأنه.



وأعربت - في نهاية كلمتها - عن عظيم الشكر والتقدير لدولة الكويت الشقيقة، أميرًا وحكومة وشعبًا، لما تقدمه من اهتمام ورعاية دائمين لأبناء الجالية المصرية، بما يَعكس متانة العلاقات الأخوية التي تربط بين شعبي وحكومتي البلدين الشقيقين.



ومن جانبه، وجه راعي الكنيسة الأرثوذكسية القبطية المصرية بالكويت القمص بيجول الأنبا بيشوي، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه الدائم على تهنئة الأقباط في الخارج بمناسبة الأعياد الدينية، ومشاركة أقباط الداخل فرحة تلك الاحتفالات، ليزيد بهجة أعيادهم بهجة بحضوره المشرف.



وأضاف القمص بيجول الأنبا بيشوي قائلا، :"نعتز ونفخر بحجم الإنجازات العملاقة التي تحققت في عهد الرئيس السيسي، الذي يعد بحق عاشقا لمصر وترابها"، مشددا في الوقت نفسه على أن الرئيس السيسي يعد فخرا لمصر.



تجدر الإشارة إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية القبطية المصرية بالكويت، قد أعلنت أنه سيتم استقبال الضيوف والمهنئين بعيد الميلاد المجيد، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الثلاثاء؛ وذلك بمقرها بمحافظة حولى.