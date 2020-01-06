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أخبار البلد

سفير مصر في لبنان ينقل تهنئة الرئيس السيسي للمصريين بعيد الميلاد المجيد

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:42 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أ ش أ
احتفلت الكنيسة القبطية في لبنان مساء اليوم الإثنين، بعيد الميلاد المجيد، بمشاركة سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، والذي نقل إلى الحضور رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتهنئة الجاليات المصرية المسيحية في الخارج بهذه المناسبة، والتي لاقت ترحيبا كبيرا من كافة الحضور لقداس عيد الميلاد.

كما أعرب السفير الدكتور ياسر علوي - في كلمته التي هنأ خلالها أبناء الجالية المصرية في لبنان - عن أمله في أن يشهد العام الجديد المزيد من الاستقرار والازدهار والسلام والخير لمصر ولبنان، مشيرا إلى أن عيد الميلاد المجيد يشكل مناسبة سعيدة لجميع أبناء مصر.

وقال إن ذكرى ميلاد السيد المسيح لها مكانة كبيرة في القلوب وخصوصيتها كونها ترتبط برسالة سامية تقوم على الإخاء والمحبة والتسامح بين جميع البشر، وتحمل دروسا متجددة في القيم الروحية الرفيعة.

وأعرب رئيس الطائفة القبطية الأرثوذكسية في لبنان الأب رويس الأورشليمي، عن تقديره البالغ للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية، مضيفا: "نقول لكم نحن جميعا خلفكم لحماية الأرض والشعب المصري".

وأشار إلى أنه يأمل أن يشهد لبنان إنجاز حكومته الجديدة في القريب العاجل دون عقبات أو عراقيل، الأمر الذي من شأنه إرساء دعائم الاستقرار في البلاد وأن يبعث على الارتياح والهدوء لدى جموع أبناء الشعب اللبناني، متوجها بالتحية والتقدير للرئيس اللبناني ميشال عون وكذا الجيش اللبناني على الجهود الكبيرة التي يبذلها في سبيل حفظ الأمن والأمان واستقرار البلاد.
سفير مصر في لبنان ينقل تهنئة الرئيس السيسي للمصريين بعيد الميلاد المجيد
سفير مصر في لبنان ينقل تهنئة الرئيس السيسي للمصريين بعيد الميلاد المجيد
سفير مصر في لبنان ينقل تهنئة الرئيس السيسي للمصريين بعيد الميلاد المجيد
سفير مصر في لبنان ينقل تهنئة الرئيس السيسي للمصريين بعيد الميلاد المجيد
سفير مصر في لبنان ينقل تهنئة الرئيس السيسي للمصريين بعيد الميلاد المجيد
سفير مصر في لبنان ينقل تهنئة الرئيس السيسي للمصريين بعيد الميلاد المجيد
سفير مصر في لبنان ينقل تهنئة الرئيس السيسي للمصريين بعيد الميلاد المجيد
سفير مصر في لبنان ينقل تهنئة الرئيس السيسي للمصريين بعيد الميلاد المجيد
سفير مصر في لبنان ينقل تهنئة الرئيس السيسي للمصريين بعيد الميلاد المجيد
سفير مصر في لبنان ينقل تهنئة الرئيس السيسي للمصريين بعيد الميلاد المجيد
سفير مصر في لبنان ينقل تهنئة الرئيس السيسي للمصريين بعيد الميلاد المجيد
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