ضياء السيد يوجه صدمة قوية لعشاق الأهلي بخصوص أحمد حجازى..فيديو

اكد ضياء السيد المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر، أن الأهلي لا يحتاج لمهاجم في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، موضحا أن الفريق الأحمر يحتاج لمدافع سوبر بمعنى الكلمة.



وأكد ضياء، أن الأهلي يحتاج مواصفات مدافع ليست موجودة حاليا في الدوري المصري، وكذلك لا يوجد مدافع أفريقي بسعر مناسب متاح للفريق بنفس الإمكانيات.



وطالب ضياء بضرورة التعاقد مع مدافع قوي من أوروبا الشرقية بمواصفات جيدة، مثلما تقوم أندية الخليج، خاصة أن المدافع الأوروبي يملك جوانب تكتيكية بجانب القدرات البدنية وسعره لن يفوق اللاعبين الأفارقة.



وأوضح أن أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي لا يريد العودة حاليا للدوري المصري، مؤكدا أن حجازي أفضل خيار مصري للفريق الأحمر ولكنه لا يريد العودة.



وأشاد ضياء بصفقة التعاقد مع المالي أليو ديانج نجم وسط الفريق، مؤكدا أنه لاعب ممتاز ويملك قدرات ومقومات تساعده على التطور بصورة أكبر، وسيكون نجم الفريق الأحمر مستقبلا.