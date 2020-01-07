عروض سينما وورش فنية بثقافة أحمد بهاء الدين

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط، تضمنت عروض نادي سينما الأطفال عرض أفلام The Forest - كليم الله - حكايات الفوانيس - يوميات أستاذ كحلاوي جـ 2 ، بجانب ورشة فنون تشكيلية للأطفال رسم حر عن أفريقيا وعن الوحدة الوطنية، وإحتفالات الكريسماس.



كما تواصل ورشة التلي لليوم الرابع فعالياتها، حيث تحدثت المدربة عن أهمية الحرف التراثية ذات العائد الاقتصادي من أجل تمكين المرأة المصرية اقتصاديا واجتماعيا ويستخدم فى تزيين جلاليب النساء وطرحة العروس عند الزفاف، وفقًا للتقاليد التي كانت سائدة هناك كان خيط التُلي يصنع بالفعل من الشرائح من الذهب والفضة الحقيقيين، وتستطيع المرأة كأم وربة بيت ممارسة الحرفة في الأوقات التي تناسبها.



وأكدت أنه فن بدأ من الصعيد المصري وأصبح موضة عالمية ينسج "بأنامل ذهبية".. لسيدات يبدعن في فن التلي ويقودن مصر للعالمية ثم قامت بتدريب الفتيات علي الغرز المختلفة لحرفة التلي، ويستمر هذا التدريب لمدة شهر مجانًا .