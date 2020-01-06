AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لوكاكو يقود إنتر ميلان لمواصلة صدارة الدوري الإيطالي بثلاثية أمام نابولي.. فيديو

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:48 م
روميلو لوكاكو
روميلو لوكاكو
Advertisements
محمد رشاد
تغلب فريق إنتر ميلان على مضيفه نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب سان باولو، فى إطار مباريات الأسبوع 18 من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

سجل الهدف الأول روميلو لوكاكو فى الدقيقة 14 من زمن المباراة، عقب انطلاقة قوية من وسط ملعب نابولي إلى وصل على حدود منطقة الجزاء ليطلق تسديدة قوية بيسراه ترتطم بالقائم وتدخل الشباك معلنا عن الهدف الأول للضيوف.

وأضاف الهدف الثاني البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو فى الدقيقة 33 من زمن المباراة، عقب تسديدة قوية من الناحية اليسرى خارج منطقة الجزاء ليفشل حارس مرمى نابولي من التصدي للكرة لتسكن الكرة الشباك لتعلن عن الهدف الثاني للضيوف.

وفى الدقيقة 39 من زمن اللقاء قلص اللاعب ركاديوز ميليك الفارق لنابولي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الانتر على نابولي 2-1 .

وسجل انتر ميلان الهدف الثالث فى الدقيقة 62 عن طريق اللاعب اوتارو مارتينيز ، لينتهى اللاقء بفوز انتر ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف .

الفوز رفع رصيد انتر ميلان الى 45 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد ، فيما يحتل نابولي المركز الثامن برصيد 24 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري الإيطالي .. إنتر يكتسح تورينو بثلاثية ويزاحم يوفنتوس على الصدارة

بيريز يتقدم لـ برشلونة بالهدف الأول أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

الشوط الأول .. إنتر ميلان ينتزع التعادل الإيجابي من برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

انسو فاتي يقتل أحلام إنتر ميلان ويسجل الهدف الثاني لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

بدلاء برشلونة إلى دور الـ 16 بفوز مثير على انتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يفرط في الانفراد بالصدارة بالتعادل مع فيورنتينا

ترشيحاتنا

شاهد | غادة رجب تحتفل بزفافها في سرية تامة

بعد إعلان صفاء سلطان استئصال الرحم .. 6 أعراض تصيبك وهذه الأطعمة تحميك

عقوبات صارمة من لجنة الانضباط ضد الإسماعيلي | القرارات كاملة

مكررة بنفس الأخطاء الإملائية.. الإخوان يبثون الشائعات على السوشيال ميديا

إعلان حرب.. إيران: حانت نهاية الوجود الأمريكي في غرب آسيا

الخطيب يعتذر عن حفل الأفضل.. ويشكر «كاف».. ويؤكد نجاح الحدث الكبير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | غادة رجب تحتفل بزفافها في سرية تامة

اتدفى مجانا | أهل الكرم يوزعون شوربة العدس على العمال في الشرقية

هنتعشى إيه النهاردة .. سلمون بالعسل والصويا صوص وسلطة أمريكية وبطاطس شيبس