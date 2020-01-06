لوكاكو يقود إنتر ميلان لمواصلة صدارة الدوري الإيطالي بثلاثية أمام نابولي.. فيديو

تغلب فريق إنتر ميلان على مضيفه نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب سان باولو، فى إطار مباريات الأسبوع 18 من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.



سجل الهدف الأول روميلو لوكاكو فى الدقيقة 14 من زمن المباراة، عقب انطلاقة قوية من وسط ملعب نابولي إلى وصل على حدود منطقة الجزاء ليطلق تسديدة قوية بيسراه ترتطم بالقائم وتدخل الشباك معلنا عن الهدف الأول للضيوف.



وأضاف الهدف الثاني البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو فى الدقيقة 33 من زمن المباراة، عقب تسديدة قوية من الناحية اليسرى خارج منطقة الجزاء ليفشل حارس مرمى نابولي من التصدي للكرة لتسكن الكرة الشباك لتعلن عن الهدف الثاني للضيوف.



وفى الدقيقة 39 من زمن اللقاء قلص اللاعب ركاديوز ميليك الفارق لنابولي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الانتر على نابولي 2-1 .



وسجل انتر ميلان الهدف الثالث فى الدقيقة 62 عن طريق اللاعب اوتارو مارتينيز ، لينتهى اللاقء بفوز انتر ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف .



الفوز رفع رصيد انتر ميلان الى 45 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد ، فيما يحتل نابولي المركز الثامن برصيد 24 نقطة.