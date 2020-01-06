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توك شو

إسعاد يونس تتسبب في بكاء نبيلة عبيد على الهواء.. اعرف السبب

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:53 م
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
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هاني حسين
أبدت الفنانة إسعاد يونس، سعادتها باستضافة الفنانة نبيلة عبيد، قائلة:" حصلت على موقع متميز في السينما المصرية والعالم بأكمله".

وقالت الفنانة إسعاد يونس:" سهل إنك تنجح مرة ولكن أصعب شيء الإستمرار على القمة لسنوات طويلة وهذا ما فعلته نبيلة عبيد".

وتابعت إسعاد يونس:" هناك رغبة جامحة منها في المشاركة في أعمال فنية متميزة تحمل قيمة فنية وفكرية".

وأجهشت الفنانة نبيلة عبيد، بالبكاء في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة" المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلة:" كلامك طالع من قلبك وأنا سعيدة اني أكون معاكي واحنا طول عمرنا مع بعض واشتغلنا مع بعض".

وتابعت نبيلة عبيد:" أنا سعيدة اني بسمع الكلام الحلو ده عني منك يا إسعاد ".
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