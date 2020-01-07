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محافظات

محافظ الغربية يشهد قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:19 ص
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
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احمد علي
شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، قداس عيد الميلاد المجيد، الذى أقيم في كاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس وشهداء طنطا .

وهنأ محافظ الغربية نيافة الأنبا بولا مطران إيبارشية طنطا وتوابعها والأخوة المسيحيين بمحافظة الغربية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، متمنيًا للإخوة المسيحيين قضاء أعياد ميلاد سعيدة، والعزة والرفعة وكل التقدم والازدهار.

وفى بداية وعظته الدينية بهذه المناسبة؛ شكر نيافة الأنبا بولا محافظ الغربية والوفد المرافق له لحرصهم على حضور هذا الاحتفال ومشاركتهم لإخوانهم المسيحيين الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.

حضر القداس، كل من، رئيس جامعة طنطا ومساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا ومدير أمن الغربية ورئيس هيئة الأمن القومي بوسط الدلتا ومدير فرع الأمن الوطني بالغربية وشيخ مشايخ الطرق الصوفية - زعيم الأغلبية البرلمانية والسكرتير العام للمحافظة والمستشار العسكري للمحافظة ووكيل وزارة الأوقاف ورئيس المنطقة الأزهرية بالغربية ووفد رفيع المستوى من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية والبرلمانية وعدد من رجال الدين الإسلامي.
محافظ الغربية يشهد قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس
محافظ الغربية يشهد قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس
محافظ الغربية يشهد قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس
محافظ الغربية يشهد قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس
محافظ الغربية يشهد قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس
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