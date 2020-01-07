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تعليم

التعليم: مقابلات المرشحين للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2020 في إجازة نصف العام

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 03:00 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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ياســــمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها بصدد تشكيل لجان المقابلات الشخصية للسادة رؤساء ومراقبين أوائل لجان السير، وكذلك رؤساء مراكز توزيع الأسئلة المرشحين للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2020.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هذا يأتي تمهيدًا لبدء أعمال المقابلات أثناء الأسبوع الأول من إجازة نصف العام أسوة بالأعوام السابقة.

وفيما يتعلق بطلاب الثانوية العامة 2020، فقد بدء التسجيل الفعلي بالاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2020 ابتداء من يوم السبت 4/1/2020.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جار متابعة نسب التسجيل على الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2020، مؤكدةً أنه قد تم إخطار المديريات بسرعة تسليم الطلاب الإيميل وكلمة السر الخاصة بعملية التسجيل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2020 على دورين، الدور الأول اعتبارًا من يوم الأحد 7 يونيو 2020 ، والدور الثاني اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15 أغسطس 2020.
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