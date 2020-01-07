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توك شو

نبيلة عبيد تكشف سبب اختفائها مؤخرا عن الساحة الفنية.. فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 02:00 ص
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
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هاني حسين
كشفت الفنانة نبيلة عبيد، عن سبب اختفائها مؤخرا، قائلة: "تعمدت الاختفاء في فترة من الفترات في مسيرتي الفنية".

وقالت نبيلة عبيد، في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة " دي إم سي"،: "بعد تصوير برنامج نجمة العرب، كان عقدي ينص على عدم الظهور في وسائل الإعلام؛ لحين عرض الحلقات على التليفزيون".

وأضافت نبيلة عبيد:" بعدها قررت الابتعاد قليلا عن الإعلام وأعود مرة أخرى بشيء جديد، ونفسي أعمل حاجة مختلفة تماما عما قدمته طوال مسيرتي الفنية وعايزة أعمل حاجة بومبة وغريبة".

وأكدت نبيلة عبيد أنها ترتدي النظارة مؤخرا بناء على تعليمات الطبيب، مضيفة:" أثناء تكريمي في مهرجان الإسكندرية قررت ارتداء النظارة".

وأضافت نبيلة عبيد، :" بحب أختار ألبس الحاجات اللي تعجبني ولا أتبع الموضة".
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