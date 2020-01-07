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محافظات

لمنع المغالاة في تكاليف الزواج.. ندوة للتصدي للعادات الدخيلة على المجتمع السيناوي

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 03:33 ص
صدى البلد
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احمد صالح
نظم نادي الأدب بمحافظة شمال سيناء، ندوة ثقافية؛ لمواجهة العادات الدخيلة على المجتمع السيناوي، وتغيير المفاهيم الخاطئة بين الشباب.

وطالب المشاركون في الندوة، بالعمل على عودة الدواوين الى سابق عهدها؛ لتكون منابر ثقافية لبناء المجتمع المدنى، والحفاظ على عاداته وتقاليد المجتمع السيناوي، وتوعية الشباب .

كما طالبوا بالتصدي للعادات الدخيلة في مظاهر الزواج والقضاء على المغالاة حفاظا على النفقات التي يتكبدها أهل العروسين لاتمام مراحل الزواج التي وصلت مؤخرا الى 8 مراحل.

وأجمع الحضور على أن هذه المظاهر أحد أسباب الاختلاف والطلاق نظرا للمديونيات الكبيرة التى تصيب العروسين فى بداية حياتهما بسبب الشكليات زائفة.

ونوه الحضور إلى ضرورة العمل بمشاركة مشايخ العائلات والقبائل على تقنين تلك الخطوات واقناع العائلات وأهالى العروسين بذلك، علاوة على تنظيم ندوات في دواوين العائلات، مع دعوة شبابها لحضورها لتغيير المفاهيم الخاطئة والعادات الدخيلة على المجتمع.
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