الهلال الأحمر بالسويس يدفع بـ 3 فرق طوارئ لتأمين احتفالات عيد الميلاد بالكنائس

دفعت إدارة الهلال الأحمر بالسويس، بفرق تدخُّل؛ تزامنا مع احتفالات الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد في كنائس المحافظة.



ومن جهتها، قالت فوزية عبدالله رئيس مجلس اداره الهلال الأحمر المصري، إنه تم الدفع بـ 3 فرق تدخل أثناء الطوارئ باجمالي 15 فردا وذلك لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد .



وأوضح “محمد قاسم ” قائد غرفة العمليات بالسويس أن هذه الفرق تم الدفع بها إلى الكنائس، مشيرا إلى أن مهمة هذه الفرق هى تقديم مساعدة ومعاونة السلطات الحكومية بتقديم خدمة الإسعافات الأولية والإخلاء في حاله الضرورة .



وأكد “قاسم” أن هذه الفرق مجهزة بحقائب المهمات الطبية وكذلك النقالات وماسكات الغاز وكشافات الراس .