ضياء السيد: يجب على كهربا عدم الاستعجال فى إثبات نفسه أمام جماهير الأهلى.. فيديو

أكد ضياء السيد المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر، أن كهربا لاعب مهارى و قوى و عليه ألا يتسرع فى إثبات نفسه فالجميع يعرف مستواه بشكل جيد.



وأضاف السيد فى تصريحات تلفزيونية بأن كهربا يدخل على مرحلة جديدة فى حياته تختلف عن السابقة وعليه أن يستغل ذلك بشكل جيد حتى لا يفرط فى مستقبله.



وأكد ضياء على أن فايلر يمثل نقطة قوة للمدير الفني السويسري فايلر لأنه يلعب فى العديد من المراكز والتى تتيح العديد من الحلول للمدير الفنى و تجعله أكثر راحة.