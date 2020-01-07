AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نبيلة عبيد: أم كلثوم وافقت على تجسيدي لـ دور رابعة العدوية.. فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 05:36 ص
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
Advertisements
هاني حسين
قالت الفنانة نبيلة عبيد، إنه تم ترشيحها لفيلم رابعة العدوية، والقائمين على العمل الفني كانوا يرغبون في وجه جديد؛ كي يكون به حالة من الإقناع.

وأضافت نبيلة عبيد في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة" المذاع على قناة " دي إم سي"،:" كانت فاتن حمامة مرشحة لفيلم رابعة العدوية".

وتابعت نبيلة عبيد:" أم كلثوم سمعت عني وبعدما رأت صورتي وافقت على أن أقوم بتجسيد الدور في رابعة العدوية، ووافقت على وضع صوتها على طريقة أدائي لـ أغانيها طوال الفيلم".

وأكملت نبيلة عبيد:" كان يتم تحضير نجمة تستمر لسنوات، وتلقيت دروسا في الإلقاء".

وكشفت الفنانة نبيلة عبيد، عن سبب اختفائها مؤخرا، قائلة:" تعمدت الاختفاء في فترة من الفترات في مسيرتي الفنية".

وقالت نبيلة عبيد،:" قررت الابتعاد قليلا عن الإعلام وأعود مرة أخرى بشيء جديد، ونفسي أعمل حاجة مختلفة تماما عما قدمته طوال مسيرتي الفنية وعايزة أعمل حاجة بومبة وغريبة".
Advertisements

ترشيحاتنا

أنقذ 11 راكبا من الموت غرقا في ترعة قنا.. علي حسين: كان كل همي أطلع الناس

اخبار الفن | مفاجآت حول قتيل زوج نانسي عجرم.. حفل زفاف غادة رجب

أضرمت النيران بعد جريمتها.. حبس المتهمة بسرقة شقة أحد أقاربها بالقاهرة

راعي كنيسة يكشف دلالة تقديم الرئيس السيسي باقة ورد أبيض لـ البابا تواضروس الثاني

وزير البترول الأسبق يكشف عن حقيقة خط الغاز المقرر مدُّه من مصر لإسرائيل.. فيديو

أطنان من البصل المصري تحدث ضجة في بيروت.. ووزير الزراعة يتحرك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود أنيق .. إلهام شاهين تتألق فى حفل زفاف غادة رجب

شاهد | غادة رجب تحتفل بزفافها في سرية تامة

اتدفى مجانا | أهل الكرم يوزعون شوربة العدس على العمال في الشرقية