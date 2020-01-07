نبيلة عبيد: أم كلثوم وافقت على تجسيدي لـ دور رابعة العدوية.. فيديو

قالت الفنانة نبيلة عبيد، إنه تم ترشيحها لفيلم رابعة العدوية، والقائمين على العمل الفني كانوا يرغبون في وجه جديد؛ كي يكون به حالة من الإقناع.



وأضافت نبيلة عبيد في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة" المذاع على قناة " دي إم سي"،:" كانت فاتن حمامة مرشحة لفيلم رابعة العدوية".



وتابعت نبيلة عبيد:" أم كلثوم سمعت عني وبعدما رأت صورتي وافقت على أن أقوم بتجسيد الدور في رابعة العدوية، ووافقت على وضع صوتها على طريقة أدائي لـ أغانيها طوال الفيلم".



وأكملت نبيلة عبيد:" كان يتم تحضير نجمة تستمر لسنوات، وتلقيت دروسا في الإلقاء".



وكشفت الفنانة نبيلة عبيد، عن سبب اختفائها مؤخرا، قائلة:" تعمدت الاختفاء في فترة من الفترات في مسيرتي الفنية".



وقالت نبيلة عبيد،:" قررت الابتعاد قليلا عن الإعلام وأعود مرة أخرى بشيء جديد، ونفسي أعمل حاجة مختلفة تماما عما قدمته طوال مسيرتي الفنية وعايزة أعمل حاجة بومبة وغريبة".