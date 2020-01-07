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رياضة

عدلي القيعي: اعتبروني زملكاوي.. ما سبب طرد طارق حامد أمام أسوان؟.. فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 03:46 ص
عدلي القيعي
عدلي القيعي
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محمد رشاد
تمنى عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، حضور محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، حفل جوائز الأفضل في إفريقيا.

وقال "القيعي" في تصريحات لفضائية الأهلي: "أتمنى حضور محمد صلاح حفل أفضل لاعب في إفريقيا؛ لأنه مقام في بلده، ولا يضره أن يحصل على أي مركز، صلاح لاعب عالمي بكل المقاييس، ولا يحتاج أن يثبت شيئًا لأحد".

وترددت أنباء عن عدم حضور محمد صلاح حفل جوائز كاف للأفضل في إفريقيا عام 2019، والتي ستقام غدًا الثلاثاء في مدينة الغردقة.

وتابع: "فرص الجزائري رياض محرز أقل من محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، الأخير له أفضلية عن الفرعون؛ بسبب تأثيره مع منتخبه".

وعن طرد طارق حامد لاعب الزمالك في مباراة أسوان بالدوري المصري، تساءل: "لماذا أخذ طارق حامد الإنذار الثاني؟ اعتبروني زملكاوي".

وأضاف: "ما هو سبب طرد اللاعب؟، بالتأكيد تجاوز أو سب الحكم، نريد أن نعرف هل الحكم خاطئ أم طارق حامد".

واختتم: "يجب أن تطبق اللائحة إذا تجاوز اللاعب، لا بد أن يسير اتحاد الكرة على خط واحد وبلا غموض؛ حتى نعرف الحق من الباطل ونرى العقوبات الصارمة والصحيحة".
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