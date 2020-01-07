AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جمال الغندور يكشف أسباب تقديم شكوى رسمية ضد مرتضى منصور.. فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 05:15 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements
محمد رشاد - حسام الحارتي
أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه تقدم بشكوى ضد رئيس نادي الزمالك على ضوء تجاوزاته الأخيرة.

وقال الغندور خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "نحن حكام كرة قدم، لا نقابل الإساءة بالإساءة، أو الإهانة بإهانة، عندما يتجاوز أحد، هناك لجنة انضباط محترمة تحقق في الأمر".

وأفصح: رئيس الزمالك تجاوز ضدنا وهذا موثق بالفيديو، وفي انتظار رد لجنة الانضباط، رئيس الزمالك عنده مشاكل مع مصر كلها، حكام مصر على قدر كبير من الاحترام ولا يمكن أن يفرض شخص علينا تعيين حكام بأعينهم لأي مباراة.

وأتم كلماته: لم نكرر أي حكم للزمالك على مدار 11 مباراة لعبها بالدوري حتى الآن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصطفى محمد VS باسم مرسي .. مدرب الزمالك السابق يكشف كواليس تصعيد الناشئ

جمال الغندور يتحدى مرتضى منصور: معنديش بلاك لست وجريشة حكما للزمالك في الدوري.. فيديو

الزمالك يطالب باستقدام حكام أجانب لمبارياته في الدوري

جمال الغندور يتحدى مرتضى منصور: مفيش حكام أجانب.. فيديو

جمال الغندور يلوح بالاستقالة من رئاسة الحكام بسبب مرتضى منصور

جمال الغندور لـ مرتضى منصور: حكام الزمالك وطنطا مصريون

ترشيحاتنا

كيفية التطهر من لمس الكلب .. وهل ينقض الوضوء

العائلة أولا | شاهد أحدث ظهور لـ حمدي النقاز وزوجته وابنته

التحرش بـ فتاة المنصورة.. والد متهم: لا أعرف سبب احتجاز ابني حتى الآن

عدلي القيعي: اعتبروني زملكاوي.. ما سبب طرد طارق حامد أمام أسوان؟.. فيديو

مصرع معاون مباحث أخميم في حادث سير

اخبار الحوادث | بائعة شاي تستعين بـ طليقها وعشيقها لقتل زوجها.. إجراءات أمنية مشددة لتأمين احتفالات عيد الميلاد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود أنيق .. إلهام شاهين تتألق فى حفل زفاف غادة رجب

شاهد | غادة رجب تحتفل بزفافها في سرية تامة

اتدفى مجانا | أهل الكرم يوزعون شوربة العدس على العمال في الشرقية