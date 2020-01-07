جمال الغندور يكشف أسباب تقديم شكوى رسمية ضد مرتضى منصور.. فيديو

أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه تقدم بشكوى ضد رئيس نادي الزمالك على ضوء تجاوزاته الأخيرة.



وقال الغندور خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "نحن حكام كرة قدم، لا نقابل الإساءة بالإساءة، أو الإهانة بإهانة، عندما يتجاوز أحد، هناك لجنة انضباط محترمة تحقق في الأمر".



وأفصح: رئيس الزمالك تجاوز ضدنا وهذا موثق بالفيديو، وفي انتظار رد لجنة الانضباط، رئيس الزمالك عنده مشاكل مع مصر كلها، حكام مصر على قدر كبير من الاحترام ولا يمكن أن يفرض شخص علينا تعيين حكام بأعينهم لأي مباراة.



وأتم كلماته: لم نكرر أي حكم للزمالك على مدار 11 مباراة لعبها بالدوري حتى الآن.