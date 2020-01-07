نجم مسرح مصر يهنئ هنا الزاهد بعيد ميلادها

هنأ الفنان محمد أنور نجم مسرح مصر، صديقته، الفنانة هنا الزاهد، بعيد ميلادها الـ 26.



ونشر "أنور" عبر حسابه بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بزوجته "نوران"، والفنانة هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي.



وعلق محمد أنور: "كل سنة وانتى طيبة، وعقبال مليون سنة، وربنا يخليكوا لبعض"، وحازت الصورة على إعجاب جمهوره ومتابعيه.



هنا الزاهد من مواليد 5 يناير 1994، لها عدد من الأعمال أبرزها "قصة حب"، "بني آدم"، "في اللالا لاند"، وغيرها، وتزوجت الفنان أحمد فهمي في سبتمبر 2019، في حفل زفاف حضره عدد كبير من نجوم الفن.



يذكر أن أحدث أعمال محمد أنور مسلسل طلقة حظ، ويشاركه فى بطولته مصطفى خاطر وتأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.