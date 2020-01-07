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حوادث

مصرع شخص وإصابة 4 في حوادث طرق متفرقة بالبحيرة

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 02:16 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
لقى شخص مصرعه كما أصيب ٤ آخرين بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم، إثر وقوع ٤ حوادث تصادم وانقلاب لسيارات بنطاق محافظة البحيرة.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين بالمستشفيات المركزية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة ٤ بلاغات لوقوع حوادث طرق "الأول" من مركز شرطة ادكو يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي، بالطريق الدولى الساحلى بدائرة المركز.

وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من:" محمد.ع.أ" 37 عامًا، " محمد.م.س"61 عامًا، بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقلهما للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وكان البلاغ الثانى من مركز شرطة أبو حمص، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية " موتوسيكل" بالطريق الزراعى أمام قريه أنور المفتي، وأسفر الحادث عن مصرع " عمر.ح.ص" 35 سنة عامًا، ومقيم بمنطقة إفلاقة التابعة لمركز دمنهور، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.

واستقبل مستشفى وادي النطرون، شابا مصابا في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الكيلو 95 اتجاه الإسكندرية.

وبانتقال الأجهزة الأمنية، تبين إصابة" عمر.أ.ي" 24 عامًا ، مقيم بمحافظة الجيزة، مصابا بكسر مفتوح بالذراع الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم.

وعلى الطريق الصحراوى بنطاق النوبارية أصيب شاب باشتباه ما بعد الارتجاج، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي عند الكيلو 75 اتجاه القاهرة بنطاق قسم شرطة غرب النوبارية.

وبانتقال الأجهزة الأمنية؛ تبين إصابة " جمال.ع.ع" 32 عامًا، مقيم بالمحلة الكبري بمحافظة الغربية وتم نقله للمستشفي العام بغرب النوبارية لتلقي العلاج اللازم.

وحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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